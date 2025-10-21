PHOTO
Sì è svolto con il solito entusiasmo la Partita dei Ricordi, ormai classico evento che si tiene ogni anno per ricordare il calcio locale degli anni 70, con una piccola partita tra vecchie glorie del movimento.
Ad organizzare l’evento Paolo Novelli, assieme ad Ivano Iacomelli, nutrita la partecipazione la decima edizione dell’iniziativa. Quest’anno, per l’indisponibilità della rosa del San Pio X, si è svolto un incontro di calcio a 5 tutto targato Fulgor. Poi solito terzo tempo numeroso per partecipazione. Presente il Sindaco Marco Piendibene e l’immancabile Zimbertino, Umberto Bramucci. E’ stato consegnato anche il premio alla carriera per Ivano Iacomelli.
