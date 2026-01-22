La W3 Maccarese prova a voltare pagina e rilanciarsi nel campionato di Eccellenza. In un momento delicato della stagione, con la squadra invischiata nelle zone basse della classifica del girone A, il club bianconero annuncia il ritorno di Niccolò Guiducci, difensore classe 1996, pronto a rinforzare il reparto arretrato. Per Guiducci si tratta di un gradito ritorno in casa W3: il difensore arriva dal Pomezia, dopo aver iniziato l’attuale campionato con la maglia del Campus Eur, portando con sé esperienza, affidabilità e una profonda conoscenza della categoria. Un innesto importante, pensato per dare maggiore solidità difensiva e personalità a una squadra chiamata a reagire. Il suo arrivo si inserisce in una fase di cambiamenti significativi per la società. Dopo l’esonero di Zappavigna, la panchina è stata affidata al nuovo tecnico Di Giovanni, incaricato di guidare i bianconeri fuori dal momento di difficoltà e di ritrovare continuità di risultati. La dirigenza ha voluto dare un segnale chiaro, intervenendo sul mercato per offrire al nuovo allenatore elementi pronti e di spessore. Guiducci rappresenta proprio questo: un profilo capace di incidere da subito, sia sul piano tecnico che su quello dell’esperienza nello spogliatoio. L’obiettivo è invertire la rotta già dal prossimo impegno contro la Viterbese, match chiave per misurare la capacità di reazione della W3 Maccarese e iniziare la rincorsa verso posizioni di classifica più tranquille.

