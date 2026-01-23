Social
NEWS & COFFEE rassegna stampa Giovedì 22 Gennaio 2026
L’incidente

Scontro sulla Cassia, un morto e un ferito grave

È accaduto nel tardo pomeriggio a Sutri a confine con Monterosi, la strada è stata chiusa e il traffico è andato in tilt
il report

Saldi, avvio zoppicante: il bilancio Confcommercio

Il presidente Litorale nord Luciani: «È ormai evidente che alcune dinamiche vadano ripensate in maniera strutturale». Il responsabile territoriale Avolio sollecita all’unione in "reti d’impresa”
Redazione Web
Scuola

«Lo spostamento degli alunni scelta unilaterale», il preside della Salvo D’Acquisto contro la giunta

In mattinata invece hanno protestato le famiglie del plesso di via Consalvi
l’operazione

Sequestrati 7 kg di cocaina: madre e figlio in manette

redazione web
Il fatto

Viterbo: sgomberato un altro appartamento a San Faustino

Le operazioni hanno impegnato le forze dell’ordine in via Sant’Agostino, Frontini: «Il contrasto alle occupazioni abusive è necessario per tutelare chi ha diritto a una casa»
SUTRI

«Segnale concreto di vicinanza e attenzione al territorio»

Il sindaco Matteo Amori sulla visita del prefetto Sergio Pomponio
Scuola

“Giù le mani dal Consalvi”. Striscioni e proteste dei genitori contro la giunta

La riorganizzazione non piace affatto ai genitori. Critico pure il preside della Salvo D’Acquisto
Cronaca

TG +24 edizione 22 Gennaio 2026

Circolo Sinistra Italiana: «Cancellati oltre 2.600 enti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore»

«A rischio il cuore solidale della città»

L’ALLARME
