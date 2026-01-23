Amministrazione
venerdì, 23.01.2026
Home page
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Giovedì 22 Gennaio 2026
L’incidente
Scontro sulla Cassia, un morto e un ferito grave
È accaduto nel tardo pomeriggio a Sutri a confine con Monterosi, la strada è stata chiusa e il traffico è andato in tilt
il report
Saldi, avvio zoppicante: il bilancio Confcommercio
Il presidente Litorale nord Luciani: «È ormai evidente che alcune dinamiche vadano ripensate in maniera strutturale». Il responsabile territoriale Avolio sollecita all’unione in "reti d’impresa”
Redazione Web
Scuola
«Lo spostamento degli alunni scelta unilaterale», il preside della Salvo D’Acquisto contro la giunta
In mattinata invece hanno protestato le famiglie del plesso di via Consalvi
l’operazione
Sequestrati 7 kg di cocaina: madre e figlio in manette
redazione web
Il fatto
Viterbo: sgomberato un altro appartamento a San Faustino
Le operazioni hanno impegnato le forze dell’ordine in via Sant’Agostino, Frontini: «Il contrasto alle occupazioni abusive è necessario per tutelare chi ha diritto a una casa»
SUTRI
«Segnale concreto di vicinanza e attenzione al territorio»
Il sindaco Matteo Amori sulla visita del prefetto Sergio Pomponio
Scuola
“Giù le mani dal Consalvi”. Striscioni e proteste dei genitori contro la giunta
La riorganizzazione non piace affatto ai genitori. Critico pure il preside della Salvo D’Acquisto
Cronaca
TG +24 edizione 22 Gennaio 2026
Circolo Sinistra Italiana: «Cancellati oltre 2.600 enti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore»
«A rischio il cuore solidale della città»
L’ALLARME
