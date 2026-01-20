CIVITAVECCHIA – Dopo le polemiche e le mobilitazioni delle scorse settimane, il direttore generale della Asl Rm4 Rosaria Marino fa chiarezza sulla situazione degli Oss annunciando novità ma liquidando anche le critiche definendo “parolai” quanti sono intervenuti in merito alla vertenza.

«Ho appena firmato la delibera con cui è stata assegnata la gara che affida ad una cooperativa la gestione dell'assistenza penitenziaria (medici esclusi). È stato chiesto al nuovo gestore, senza lederne l'autonomia – ha spiegato -di utilizzare per questa attività il personale Oss che ha lavorato nella nostra Asl, attraverso la società Nuova Sair, iniziando da tutti coloro che hanno prestato servizio nel terribile periodo Covid verso i quali la Asl Roma 4 e tutta la comunità sentono una profonda riconoscenza. Sono molto lieta che ora sia possibile la ricollocazione di una buona parte di questi lavoratori, voluta fortemente dal Presidente Rocca, che avrebbero terminato il loro impiego il 31 gennaio e che invece lo proseguiranno in una sede diversa. Abbiamo fatto quanto promesso, rispettando il percorso che è stato condiviso con i lavoratori ed i rappresentanti sindacali convocati più volte nell'ultimo trimestre dell'anno appena trascorso. Questo è il modo che conosco per rispondere all'assedio mediatico ed agli attacchi di questi giorni molto discutibili, e soprattutto sono fiera di essermi sottratti alla continua istigazione all'illegalità visto che i contratti di cui si chiedeva la continuazione non erano prorogabili per legge».

«Questa Asl mantiene le promesse e non si volta dall'altra parte quando c'è un problema sociale com'è accaduto in questa circostanza, ma ricordo a tutti – ha concluso Marino – che la Asl si occupa di salute, eroga prestazioni sanitarie, e che molti dei "parolai" di questi giorni, invece, dovrebbero occuparsi di politiche occupazionali senza caricare ad Enti che svolgono altre funzioni, le loro incapacità a risolvere i problemi dell'occupazione».