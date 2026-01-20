CIVITAVECCHIA – Un tavolo tecnico in Comune e un sopralluogo nell’area ex Italcementi: l’amministrazione rilancia sul progetto di demolizione e valorizzazione di uno dei comparti più delicati del fronte urbano.

Mattinata importante per l’amministrazione comunale come spiega il sindaco Marco Piendibene sulle proprie pagine social: «Oggi – dice - a Civitavecchia, a Palazzo del Pincio, abbiamo avuto un incontro di grande valore istituzionale, ma soprattutto operativo. Ho accolto l’assessore regionale Giancarlo Righini per un tavolo tecnico insieme ai dirigenti della Regione Lazio, alla consigliera regionale Emanuela Mari, all’assessore Enzo D’Antò, all’assessore Stefano Giannini, al Presidente dell’Autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, e al presidente del consiglio comunale Marco Di Gennaro».

Al centro della riunione, spiegano, il progetto di demolizione e valorizzazione dell’area ex Italcementi: un intervento strategico per restituire alla città uno spazio rimasto precluso per troppi anni e trasformarlo in un passaggio decisivo per lo sviluppo del tessuto urbano locale.

«A seguire – prosegue Piendibene -, abbiamo effettuato un sopralluogo in un luogo suggestivo che racconta un pezzo di Civitavecchia e che, grazie a questo percorso, può tornare ad essere parte viva della comunità. Sia l’assessore Righini che il presidente Latrofa hanno dimostrato grande sensibilità e hanno confermato disponibilità alla collaborazione, nello spirito di sinergia istituzionale che serve per concretizzare i progetti che toccano il futuro della città e il bene della comunità. Abbiamo compiuto un grande passo in avanti: seguirà ora un cronoprogramma dettagliato in modo che questo grande progetto possa muoversi rapidamente nella direzione giusta. Quello di Italcementi è un progetto che si fa con particolare spirito di servizio poiché é articolato e ambizioso: si lavora anche per seminare per il futuro. Oggi abbiamo seminato bene».

©RIPRODUZIONE RISERVATA