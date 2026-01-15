TARQUINIA – MONTE ROMANO - E’ dell’8 gennaio la disposizione della commissaria straordinaria Ilaria Maria Coppa relativa ai lavori lungo S.S. 675 Umbro-Laziale, sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Per la tratta Monte Romano Est-Civitavecchia ,1° Stralcio Monte Romano Est-Tarquinia (CUP: F47H22001170001).

La disposizione prevede la consegna delle aree per le attività di allestimento cantieri “in ragione del preminente interesse pubblico e sociale dell’intervento e del suo carattere strategico per il territorio interessato”. “E’ necessario adottare – si legge nel dispositivo della commissaria - ogni iniziativa utile e preordinata al fine di consentire l’avvio e la celere esecuzione dei lavori”. E ancora: “Occorre provvedere con immediatezza allo svolgimento delle attività di cantierizzazione, la cui esecuzione costituisce presupposto indispensabile per la realizzazione dei lavori”. La commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali della Orte - Civitavecchia ha pertanto autorizzato “Anas spa, in qualità di stazione appaltante della “S.S. 675 Umbro-Laziale, tratta Monte Romano Est Civitavecchia – 1° Stralcio Monte Romano Est-Tarquinia”, all’avvio delle attività di allestimento dei cantieri previsti nel progetto esecutivo verificato e nei termini della nota Anas 30 dicembre 2025, n. 1129348. Le strutture competenti di Anas S.p.A. procederanno celermente all’adozione e al perfezionamento degli atti di rispettiva competenza, propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo, per consentire alla commissaria di garantire i tempi programmati per la realizzazione dell’infrastruttura di preminente interesse per il Paese».

