La W3 Maccarese ha ufficialmente comunicato il rinnovo di contratto con Sportuno, fornitori ufficiali dei kit da gioco e allenamento, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. I bianconeri, dunque, continueranno a vestire Adidas anche nella stagione 2025-2026. L’intero club ha definito l’asset un’opportunità e al contempo una sfida, puntando a rafforzare l'immagine.

I MOTIVI DEL RINNOVO. In prima linea c'è la valorizzazione del brand. La W3, infatti, mira a consolidare la propria presenza nel panorama dilettantistico regionale coinvolgendo sponsor di rilievo nazionale e internazionale. Stesso discorso del merchandising innovativo. Lo scopo è quello di creare una linea di prodotti accattivanti per tifosi e atleti, che sposino stile e innovazione, elementi appartenenti al marchio Adidas. Il rinnovo avviene in un momento di forte espansione per la società maccaresana. La compagine ha da poco investito nel restyling completo del “W3 Stadium”, comprensivo di infrastrutture rinnovate e fondo sintetico regolamentare. A livello di panchina, invece, la guida tecnica è stata affidata a mister Zappavigna. Quest'ultimo, allenatore Uefa A con ottima esperienza alle spalle, guiderà i propri ragazzi nell'imminente annata di Eccellenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA