Una W3 Maccarese determinata e mai doma conquista una vittoria preziosa in trasferta, battendo per 2-1 l’Aurelia Antica Aurelio allo Stadio Antonio Sbardella, nel match valido per la sesta giornata del girone A di Eccellenza. Una gara combattuta e risolta solo nei minuti finali, con i bianconeri che firmano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo sulla Viterbese.

Nonostante una buona partenza della W3, sono i padroni di casa a sbloccare l’incontro al 43’: è Belli a trovare il varco giusto e a insaccare il pallone alle spalle del portiere avversario. Portando, dunque, l’Aurelia in vantaggio poco prima dell’intervallo.

La ripresa scorre via senza particolari sussulti fino al minuto 81, quando la partita cambia volto

Starace inventa una prodezza balistica che riporta il punteggio in parità e scuote l’animo della W3 Maccarese. La squadra di mister Zappavigna, galvanizzata dal pareggio, non si accontenta e continua a spingere alla ricerca del colpo grosso. La rete decisiva arriva al 91’: è Matteoli questa volta a siglare un gol olimpico, valido per il 2-1 definitivo.

Una magia che regala alla compagine maccaresana tre punti fondamentali nella corsa ai piani alti della classifica. Con questo successo, infatti, la W3 sale a quota 12 punti e si piazza momentaneamente al terzo posto. In attesa del prossimo incontro con il Civitavecchia. Continua invece il momento difficile per l’Aurelia Antica Aurelio, ancora ferma a un solo punto e fanalino di coda del girone.

