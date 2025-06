Una stagione 2024-2025 da incorniciare per la selezione e-sports della W3 Maccarese. Dopo il successo conquistato nell'Eccellenza del calcio virtuale, i bianconeri si impongono anche nella Lnd eSerieD. Organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, è una competizione Pro Club 11vs11 svolta su Ee Sports Fc 25. All'interno del girone A, i maccaresani hanno conquistato 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e soltanto una sconfitta. Ben 50 gol siglati e 14 subiti, con una differenza di +36. A seguire il secondo posto della Grifo Academy a quota 49, mentre sono gli Eagles Esports a chiudere il podio con la loro terza posizione. Questo primato testimonia una stagione digitale positiva, caratterizzata da compattezza difensiva e incisività offensiva.

LA FINALE. L'atto conclusivo del torneo è andato in scena a Genova in occasione della recente Gaming Week. Ospitata al Centro Esplace (Magazzini del Cotone), ha visto svolgersi la fase decisiva del torneo. L’evento ha combinato formazione e inclusione, con talk su gaming sostenibile e video-game therapy. A dimostrazione di una forte crescita in un ambiente, almeno fino a qualche tempo fa, poco conosciuto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA