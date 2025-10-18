ALESSIO GIORDANO

Torna il campionato di Eccellenza, girone A, e la W3 Maccarese è pronta ad affrontare una delle partite più attese della settima giornata. Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 11 e in quel del W3 Stadium, i bianconeri ospiteranno il Civitavecchia in uno scontro diretto tra due squadre reduci da vittorie convincenti.

I ragazzi di mister Zappavigna, dopo il prezioso successo contro l’Aurelia Antica Aurelio, cercano conferme e continuità davanti al proprio pubblico, affrontando un avversario ostico come la compagine civitavecchiese, che nel turno precedente ha superato i Monti Prenestini.

Nel frattempo, la società maccaresana ha ufficializzato l’arrivo di tre nuovi innesti, già scesi in campo nelle scorse settimane ma ora presentati ufficialmente. Profili interessanti, con esperienze altrettante di livello, nonostante una giovane età: Diego Albanese, terzino classe 1996, ex Salaria; Giuliano Guida, difensore centrale classe 2005, arriva con alle spalle un'esperienza in Serie D con l’Adriese; chiude Gabriele Ferretti, centrocampista classe 2006, proveniente da un passato in Lega Pro con la Pianese.

Pedine che arricchiscono la rosa della W3, dando ulteriore profondità e alternative tecniche in vista di un campionato che si preannuncia combattuto fino all’ultima giornata.

I biglietti della sfida odierna saranno acquistabili al prezzo di 10 euro, con ridotto a 5 per Under 16, Over 65 e accompagnatori tesserati. Ingresso gratuito, invece, per i tesserati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA