Una 26esima giornata che porta belle notizie alla W3 Maccarese. Nel girone A di Eccellenza tornano a gioire i bianconeri, che ritrovano una vittoria che mancava addirittura da un mese a questa parte. E non solo, perché scavalcano nuovamente il Civitavecchia, riportandosi al secondo posto in classifica. La squadra allenata da mister Colantoni supera allo Stadium il test Ladispoli, battendo alle ore 11 l’Academy - ormai sempre più verso la retrocessione in Promozione - con un netto risultato finale di 4-1. Protagonista del match il solito Follo. Il bomber, autore di una tripletta, insieme al suo compagno di squadra Rekik hanno di fatto permesso ai padroni di casa di conquistare tre punti importanti ai fini dell'obiettivo stagionale. Nonostante, va sottolineato, il momentaneo pareggio ospite siglato al 28' con Cupperi su assist di Cifarelli.

IL TABELLINO. W3 Maccarese: Oliva, Guiducci, Starace, Carta (dal 77' Marinucci), Aracri, Catese (dal 57' Madeddu), Fe (dal 72' Rekik), Ferrari (dal 64' Bosi), Tisei (dal 57' Calveri), Follo, Di Giovanni. A disposizione: Zorzi, Talamonti, Buffolino, Citro. Allenatore: Colantoni.

Academy Ladispoli: Mercadante, Fanali, Polucci, Capanna, Barbarossa, Ranieri (dal 79' D’Amore), Di Biagio, Merciari (dal 79' Fumasoni), Cifarelli (dal 65' Giusto), Ferreri (dal 61' Ardel), Cupperi (dal 64' Dato). A disposizione: De Matteo, Di Cicco, Lucarini, Urbani. Allenatore: Bosco.

