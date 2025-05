S. MARINELLA – Sono stati consegnati in questi giorni i lavori per la realizzazione del secondo lotto del progetto della pista ciclabile che interessa i tratti dal Marangone al castello Odescalchi e il sito archeologico di Castrum Novum. “Siamo finalmente giunti alla fase iniziale di un’opera importante dal punto di vista turistico, di recupero e valorizzazione di aree poco conosciute - commenta il sindaco Pietro Tidei- un intervento infrastrutturale che richiede impegno ma che è una importante azione verso una mobilità sostenibile e alternativa. Oltre venti chilometri di percorso lungo la costa, che regaleranno a turisti e fruitori della pista, la visione di bellissimi scorci di Santa Marinella e Santa Severa”. I due interventi, fanno parte dell’opera finanziata con fondi regionali di circa tre milioni di euro di cui il 50% cioè 1.5 milioni di euro destinati al Comune di Civitavecchia e l’ulteriore 50% pari a euro 1.496.700 euro riservati al Comune di Santa Marinella, che contribuirà con fondi propri per 934mila euro. Castrum Novum diventerà snodo e sosta culturale del percorso. “Il progetto prevede la riqualificazione e il miglioramento dell’area archeologica, divenuta oramai un sito di grande interesse”.

