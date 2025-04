ALLUMIERE - Le aziende di Allumiere sul podio alla "Fiera Agricola Campoverde", un grande e meritato riconoscimento per l’eccellenza allevatoriale.

Anche quest’anno la partecipazione alla 38° Edizione della Fiera Agricola Campoverde di Aprilia (LT), ha portato le aziende agricole di Allumiere “Angelo Corvi” e “Fratelli Lazzari” sul podio della "Mostra Nazionale della Vacca di Razza Maremmana" promossa da Anabic, un evento di grande rilievo nel settore zootecnico.

Questo prestigioso appuntamento annuale, che vanta la partecipazione delle principali aziende che allevano bovini di razza maremmana provenienti da tutt’Italia, e che persegue lo scopo di promuovere un percorso di miglioramento genetico, ha registrato quest’anno la partecipazione di 13 aziende e 64 soggetti selezionati.

Tra le varie categorie, al secondo anno di presenza, l’azienda agricola Fratelli Lazzari, rappresentata da Domenica Lazzari, che si è classificato al 3’ posto con lo splendido esemplare “Quadrifoglio” che ha gareggiato nella prestigiosa categoria “Torelli 12/15 mesi”; hi fratelli Lazzari hanno conquistato anche una medaglia d'argento nella categoria “Manzette 12/15 mesi”.

Podio assoluto per l'azienda agricola “Angelo Corvi” dell'omonimo allevatore con "Placida"; inoltre ha ottenuto il 3° posto con "Penelope”(già medaglia d’argento nel 2024), per la categoria “Manzette 15/18 mesi”; l’azienda, ormai veterana, ha partecipato per la prima volta alla mostra tenutasi a Braccagni (Gr) nel 2018 e nel 2021 durante "Umbra Fiere" a Bastia Umbra e ha ottenuto un riconoscimento, tra gli altri, come "Giovane Allevatore" distintosi per punteggio genetico dei capi allevati.

Presente alla Mostra anche l’Università Agraria di Allumiere presieduta da Daniele Cimaroli: l'Ente collinare ha presentato due capi e ha ottenuto il 5° posto con “Quercia” nella categoria “Manzette 9/12 mesi”.

Questi risultati hanno dimostrato ancora una volta l’eccellenza delle tecniche di allevamento e la qualità degli animali portati in mostra. La presenza delle aziende locali e il successo sul podio rappresenta non solo un risultato personale, un attestato di merito e di qualità sinonimo di quanto il lavoro di questi allevatori sia apprezzato e riconosciuto a livello nazionale, rappresenta anche un importante momento di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni zootecniche.

Questa partecipazione infatti ha contribuito a mettere in luce le eccellenze della nostra terra, rafforzando il legame tra allevatori, consumatori e territorio.

“Siamo orgogliosi di questa affermazione di qualità e passione, che testimonia come l’impegno e la dedizione degli allevatori possano portare a risultati di grande prestigio - spiegano dall'amministrazione comunale - la partecipazione a eventi come la "Fiera Agricola Campoverde" rappresenta un’opportunità fondamentale per promuovere le eccellenze locali e per continuare a investire nel futuro dell’allevamento tradizionale e sostenibile. Congratulazioni a tutte le aziende di allumiere premiate: il vostro successo è motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

