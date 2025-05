CIVITAVECCHIA – «Tidei batte Piendibene, 2 a 0 a tavolino». Usa termini calcistici il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli per commentare il prossimo arrivo, a Santa Marinella, di quella Statua del Bacio che Civitavecchia ha salutato qualche settimana fa, su decisione dell’amministrazione comunale giallo rossa, non intenzionata a prolungare la permanenza dell’installazione alla Marina. «Una sconfitta a tavolino, da parte di un sindaco del suo stesso partito, il Pd - ha spiegato Frascarelli - con Tidei che ha dimostrato che, con poco, si poteva trattenere la statua. Questa amministrazione comunale non ha voluto ascoltare l’opposizione, non ha coinvolto i privati che si erano mostrati disposti, ancora una volta, a collaborare, non ha fornito risposte soddisfacenti alla mia interrogazione, e ha lasciato oggi, in piena stagione crocieristica e nel bel mezzo del Giubileo una Marina completamente vuota».

Perché se l’idea era quella di toglierla, «si poteva almeno aspettare di sostituirla con altro - ha aggiunto - per non lasciare una landa desolata. Ogni giorno i turisti che arrivano a Civitavecchia chiedono della Statua. Un motivo ci sarà, piaccia o meno». Il periodo di prova, come sottolineato dal consigliere, è terminato. «Adesso saremo ancora più incisivi - ha aggiunto - stiamo preparando già diverse interrogazione e stiamo seguendo da vicino anche la questione della sbarra al parcheggio del tribunale. Siamo pronti anche a presentare un ricorso, in questo senso, convinti che un piano del traffico e dei parcheggi vada gestito in modo differente. È necessario un atteggiamento diverso. Serve un’amministrazione che dia risposte alle esigenze dei cittadini e finora - ha concluso Frascarelli - questo compito è disatteso».

