CIVITAVECCHIA – Studenti degli istituti superiori Marconi, Stendhal e del Centro di Formazione Professionale protagonisti nella costruzione del proprio futuro. L’Assessorato al Lavoro del Comune di Civitavecchia, infatti, in collaborazione con gli istituti cittadini, con l'auspicio di coinvolgere tutte le compagnie armatoriali e i soggetti economici del settore, avvia un innovativo percorso di orientamento alle professioni marinare rivolto agli studenti del territorio. Il progetto, che punta a coinvolgere progressivamente tutti gli istituti superiori, parte con la preziosa collaborazione di Msc Crociere e vedrà concretizzarsi la sua prima fase nei giorni 5, 6 e 7 maggio prossimi.

In particolare il 5 maggio, gli studenti dell’Istituto Stendhal e del Centro di Formazione Professionale visiteranno la nave Msc Orchestra. Il 6 maggio, alle 11, presso l’aula Consiliare del Comune, si svolgerà un incontro di orientamento alla professione marittima, della durata di due ore, con la partecipazione attiva degli studenti. Il 7 maggio sarà invece la volta degli studenti dell’Istituto Marconi e di altri percorsi del Centro di Formazione Professionale, che visiteranno la nave Msc Seaview.

«Abbiamo avviato un progetto ambizioso e concreto – dichiara l’assessore al Lavoro Piero Alessi – che mette in contatto diretto i nostri giovani con il mondo del lavoro, in particolare con le professioni legate alla portualità e al settore marittimo, che rappresentano uno dei principali assi economici del territorio. Ringrazio le compagnie armatoriali per la disponibilità e gli istituti scolastici per aver colto questa opportunità. L’obiettivo è dare continuità al percorso, coinvolgendo progressivamente tutti gli attori del sistema formativo e produttivo locale».

«Questa iniziativa – afferma il sindaco Marco Piendibene – rientra in una visione più ampia di sviluppo del territorio, che passa anche attraverso il dialogo costante tra istituzioni, scuola e mondo del lavoro. Introdurre i nostri studenti alla conoscenza diretta delle realtà professionali che operano nel porto significa non solo orientare, ma anche valorizzare le vocazioni del nostro tessuto economico. Civitavecchia ha bisogno di giovani preparati, consapevoli e motivati: questo progetto rappresenta un primo, importante passo in questa direzione».