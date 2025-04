CIVITAVECCHIA – Presentata ufficialmente l’edizione 2025 del Civitavecchia Summer Festival, che animerà piazza della Vita dal 7 al 30 agosto. A organizzare la rassegna sarà l’agenzia On Air, vincitrice della procedura pubblica gestita dall’Ufficio Turismo, e che metterà a disposizione anche palco, service audio e luci per eventuali eventi collaterali di band cittadine e non solo.

Dodici in tutto gli spettacoli in calendario, con nomi noti del panorama musicale e televisivo italiano. Tra i più attesi spiccano Patty Pravo, che inaugurerà la rassegna il 7 agosto, Nino Frassica con uno dei suoi format teatrali e televisivi, e Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, in esclusiva nel Lazio il 30 agosto. Confermata anche Irene Grandi (21 agosto) che festeggerà i 30 anni di carriera, Enrico Nigiotti (12 agosto) reduce dai successi nei talent e a Sanremo, e Cristiano De André (28 agosto) con lo spettacolo “De André canta De André”.

Completano il programma Pink Floyd Legend (11 agosto), Alberto Farina (21 agosto), il format musicale 90Forever (22 agosto), e un tributo a Ennio Morricone il 17 agosto, oltre a un evento gratuito a Ferragosto con i Gemelli di Guidonia.

«Ogni tassello è parte di un progetto più ampio di rilancio della città – ha sottolineato l’assessore al Turismo Piero Alessi – con iniziative che coinvolgono anche cultura e commercio». Il sindaco Marco Piendibene ha ribadito che il festival è solo uno degli strumenti per dare a Civitavecchia una nuova immagine, «una città accogliente in tutti i sensi, in grado di trattenere turisti e visitatori anche per più giorni».

In arrivo anche un programma di eventi paralleli: il delegato Alex Braccini ha spiegato che l’obiettivo è valorizzare artisti locali nelle serate libere. Il palco resterà montato per tutto agosto.

Il festival, sostenuto economicamente dalla Regione Lazio, sarà una delle iniziative centrali della programmazione estiva del Comune. La dirigente Sabrina Bodò ha anche confermato che la gara è stata aperta e trasparente e che il precedente gestore, pur potendo partecipare, ha scelto di non farlo. Il 12 nome sarà rivelato non appena chiuso l’accordo.

IL PROGRAMMA

Patty Pravo 7 agosto

Nino Frassica & Los Plaggers band tour 8 Agosto

Pink Floyd Legend 11 Agosto

Enrico nigiotti 12 Agosto

Gemelli di Guidonia 15 Agosto

Alla scoperta di Morricone 17 Agosto

Alberto Farina 21 Agosto

90 Forever 22 Agosto

Irene Grandi 24 Agosto

De André canta de André 298 Agosto

Tony Hadley 30 Agosto

