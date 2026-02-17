La scorsa settimana ha confermato che l'unione è un ottimo affare. Grazie alla sinergia del consorzio Volley+Etruria, tra Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy, si raccolgono frutti preziosi nei campionati giovanili, dimostrando come la programmazione e la visione comune siano le chiavi per il successo sportivo.

Il risultato più eclatante arriva dal campionato Under 12 Femminile 4x4. Presso il Palazzetto Insolera Tamagnini, la formazione Fix2go Volleypiù Etruria si è laureata Campione Territoriale, conquistando la medaglia d’oro. A rendere il trionfo ancora più netto è stato il terzo posto ottenuto dalla Moccia Volleypiù Etruria, portando così ben due squadre del consorzio sul podio provinciale. Per Coach Ruggiero, coadiuvato da Coach Fortugno, si tratta della conferma di una leadership che dura da cinque anni, un primato che ha reso il club il punto di riferimento territoriale per questa categoria.

Il momento positivo è proseguito anche con la categoria Under 18 Femminile. La formazione Icon Volleypiù Etruria ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nel Campionato Provinciale. Si tratta di un traguardo di grande spessore che, unito alla già ottenuta qualificazione all’Eccellenza Regionale con un’altra formazione della stessa categoria, certifica l’alto livello tecnico raggiunto dal consorzio. La Direzione Tecnica, guidata da Ruggiero e Guidozzi, e quella Sportiva, con Albani e Pantalone, hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli staff tecnici (composti dai coach Scaccia e Pozzi e dal dirigente Gaspari), sottolineando la crescita caratteriale e competitiva di tutte le atlete.

Questi risultati non rappresentano episodi isolati, ma sono il frutto di un’identità chiara: un progetto consortile che investe quotidianamente sulla formazione umana e tecnica, costruendo un futuro solido per la pallavolo di Civitavecchia e del territorio.

