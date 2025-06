Al recente Trofeo dei Territori Junior, organizzato dalla FIPAV Lazio, il Comitato Territoriale (CT) Viterbo ha dimostrato il proprio valore, conquistando un prestigioso secondo posto in entrambe le categorie, maschile e femminile. Un risultato notevole, specialmente se si considera la differenza nel bacino di utenza tra i comitati: il CT Viterbo può attingere talenti da 35 società, mentre il CT Roma conta su ben 160 società.

Nel torneo maschile, i giovani atleti del CT Viterbo hanno mostrato impegno e determinazione, giungendo in finale dopo aver superato le prime fasi. Nonostante la superiorità schiacciante del CT Roma, che non ha concesso set agli avversari, la prestazione viterbese è stata solida e ha confermato la buona preparazione dei ragazzi. Civitavecchia era rappresentata da ben 5 atleti della Volley+Etruria: Manuel Giordani – Centrale, anno 2011, Agostino Marcoaldi – Schiacciatore, anno 2011 e capitano della selezione, Samuele Bizzarri – Centrale, anno 2011, Lorenzo De Rosso – Opposto, anno 2011 e Lorenzo Brancaleoni – Libero, anno 2012.

È nella categoria femminile, tuttavia, che il CT Viterbo ha brillato in modo particolare. Le ragazze viterbesi hanno offerto una performance eccezionale, arrivando a contendere il titolo al CT Roma in una finale memorabile. Dopo una serie di risultati positivi che le hanno portate fino all'atto conclusivo, la partita contro Roma è stata un vero e proprio scontro all'ultimo punto. Il CT Viterbo ha dato filo da torcere al forte CT Roma, costringendole a un set decisivo e dimostrando non solo abilità tecniche notevoli, ma anche una grande tenacia e spirito di squadra. Nonostante la sconfitta in un finale tiratissimo, la prestazione delle atlete del Comitato Territoriale Viterbo è stata applauditissima e ha lasciato un segno tangibile della loro competitività. Anche nel torneo femminile Civitavecchia poteva contare la propria rappresentazione con le Atlete del consorzio Volley+Etruria Di Luca Matilde e Pugliese Emma.

Il successo del CQT Roma al Trofeo dei Territori Junior rappresenta un segnale positivo per il futuro della pallavolo laziale. È un chiaro indicatore dell'efficacia dei programmi di sviluppo giovanile e della qualità degli allenatori e dei tecnici che lavorano con dedizione per far crescere i talenti emergenti. Ed in questo, tutta la filiera del Volley+Etruria, il consorzio tra Asd Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy, ha dimostrato ancora una volta di essere della partita.

