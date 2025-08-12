«Qui per fare bene: c’è grande entusiasmo». Si è presentato ufficialmente il neo coach della Rim Volley maschile Luca Cataldi. La presidenza, guidata da due donne, Maura e Ilenia Rinaldi, si affida a un tecnico preparato reduce dall’esperienza con il settore giovanile femminile al club romano Fenice. Cataldi ha un curriculum comunque importante anche con Casal del Pazzi e Appio.

«Avevo voglia di rimettermi in gioco in una prima squadra maschile – è il suo primo commento da coach della Rim – e credo questo sia l’ambiente giusto per questa sfida, un ambiente familiare con tanta voglia di crescere. Ci sono persone serie con le quali si può costruire un bel progetto, alla fine sono qui grazie al direttore sportivo Daniele Moretti. Società, dirigenza e staff tecnico sono al lavoro per allestire una rosa all’altezza della situazione che possa accendere l’entusiasmo anche tra i tifosi. La Rim ha già dimostrato di poter lavorare senza pressioni e nello stesso tempo raggiungere risultati importanti.

«Me ne hanno parlato bene infatti – prosegue Cataldi – e anche per questo sono qui. Non mi pesa muovermi da Roma, anzi devo dire che fuori dalla Capitale ci sono strutture importanti e figure preparatissime con cui relazionarsi sin da subito. Mi impegnerò per dare il massimo, spero che i risultati siano dalla nostra parte, sta a me dimostrare il mio valore. Poi c'è la squadra, a cui chiedo impegno e lavoro, alla lunga saremo ripagati se troviamo sin dall'inizio sintonia tra di noi». La femminile invece riparte da Rodrigo Miliate Riberio. L’allenatore conosce bene il gruppo e la piazza e proverà a dare il suo contributo nel campionato di Serie C. È un tecnico esperto che conosce le ragazze pronte a dare battaglia anche il prossimo anno in un girone altamente competitivo con formazioni di livello che vantano storia e risultati prestigiosi nel panorama laziale.

«Vedremo quale sarà il nostro destino – dice il ds Moretti – ogni anno solitamente c’è un rimescolamento di giocatrici importanti ma a grandi linee ci sono molte realtà scese dalla Serie B e quindi ogni partita sarà importante per i nostri obiettivi».

