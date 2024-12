È tempo di fare il punto sul doppio Campionato Regionale, Serie D ed Under 19 di Eccellenza che sta impegnando quest’anno in contemporanea i ragazzi della Volley Ladispoli. Un impegno assiduo che li vede presenti in palestra praticamente quasi tutti i giorni della settimana. Fortunatamente con grande soddisfazione. Nel Campionato di Serie D, giunto all’ottava giornata, s’iniziano a distinguere le tre fasce della classifica. Quella di coda coinvolge almeno 5 squadre ed è la fascia in cui prevalgono le squadre con organici molto giovani come per esempio Fenice, Sck KKEur ed Afrogiro. Quella di centro, invece, coinvolge quattro squadre; hanno un organico ben strutturato e sono in grado di arrembare ogni fine settimana su qualsiasi campo, per fare, come si suol dire, il classico “colpaccio”. Sono, Green Volley, Antares, Sporteam12VolleyPrati ed Etruria Volley Civitavecchia. Infine c’è l’alta classifica che nelle ultime settimana è stata “molto movimentata” grazie agli scontri diretti e alle sorprese provenienti dagli altri campi. Lo è stato per esempio la settimana scorsa per la Volley Ladispoli, in trasferta, quando in vantaggio sull’Antares per 2 set a zero, si è fatta rimontare i 2 set per poi aggiudicarsi la gara al tie break, ma perdendo un punto prezioso in classifica. Ieri, invece, per i ragazzi di Ladispoli, oltre alla vittoria per (3-0) sulla giovane compagine della Fenice, registriamo la sconfitta della capolista Luiss SSD ad opera di una diretta concorrente, la SGVOLLEYROMA. Questa sconfitta ha praticamente favorito l’insediamento della Volley Ladispoli in testa alla classifica che al momento la vede appaiata al Volley AURELIO a 21 punti, mentre a seguire ci sono LUISS SSD a 20 punti, SGVOLLEYROMA a 17 punti e PQP Volley a 16. Per quanto riguarda invece il Campionato Under 19 di Eccellenza Giovanile, l’esito negativo delle ultime due gare, entrambe in trasferta, con Fenice (3-2) e Roma7 (3-0), ha di fatto compromesso una classifica che nella fase di avvio si era fatta davvero interessante. Ora la Volley Ladispoli è al 5° posto, preceduta da Marino con 15 Punti, Fenice con 11, Etruria e Roma7 a 9 punti, Ladispoli con 7 punti; seguono S.Paolo con 4, Poolstars con 3 e Virtus Roma con 2 punti. Ricordiamo che questa prima fase del Campionato determinerà la classifica delle migliori otto rappresentative laziali che hanno acquisito lo scorso anno il diritto di eccellenza. La fase successiva comprenderà anche altre 8 formazioni provenienti dalle finali dei Campionati Under 19 Territoriali e tutte insieme (16 squadre) si batteranno sia per il titolo di Campione Regionale che per il diritto di partecipazione alle Finali Nazionali.

