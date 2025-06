È fatta, Marco Ferretti sarà di nuovo sulla panchina del Cerveteri. L'accordo, dopo qualche giorno dalla salvezza, si è archiviato in pochi minuti.

«Siamo contenti che Ferretti sia rimasto, vuol dire che è rimasto soddisfatto dei nostri programmi - dichiara il presidente del club verdazzurro Andrea Lupi - Crediamo che sia una persona che fa per noi, seria e di poche parole. Con lui vogliamo costruire una formazione che faccia divertire i tifosi, che penso accettino con soddisfazione la riconferma del tecnico».

Per mister Ferretti, legato ai colori del club cerite, è una scelta di cuore. «A Cerveteri mi trovo bene, ripeto la sento come casa mia. Con la famiglia Lupi c'è stata intesa da subito, sono persone serie, da ammirare per quello che fatto. Non potevo dirgli di no - ha concluso il tecnico del club etrusco».

Dalla prossima settimana, invece, si penserà ad allestire la squadra, partendo dalla riconferma di buona parte del gruppo. Si cerca un'attaccante di peso, sulla lista del tecnico ci sono dei nomi che lui ha allenato. In base a chi deciderà di partire, si svilupperà il mercato.

L’intelaiatura sarà fatta di giovani, molti dei quali, pescati dalla juniores, hanno dimostrato di avere numeri per affrontare un campionato di Promozione. Un calciomercato, quindi, che dalla prossima settimana avrà i suoi effetti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA