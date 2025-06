SANTA MARINELLA – L’assessora allo Sport Marina Ferullo, torna su quella che lei ha definito una giornata indimenticabile e cioè l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport completamente rinnovato. “Un'emozione indescrivibile – ricorda la Ferullo – perché quella doppia inaugurazione, del nuovo impianto sportivo del Pala De Angelis e della consegna del cantiere per il nuovo impianto natatorio che sta sorgendo su via delle Colonie, non è facile da dimenticare. La numerosa presenza di autorità alla cerimonia, è la conferma che stiamo costruendo a Santa Marinella qualcosa di straordinario. L'emozione è stata ancora più grande nel dare il benvenuto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al consigliere regionale e presidente commissione Sport del Consiglio Regionale del Lazio Mario Luciano Crea, alla consigliera regionale Marietta Tidei e al dottor Brocchi, membro della giunta regionale del Coni Lazio. Quello che abbiamo vissuto non è stato un semplice taglio del nastro, è l'inizio di una nuova era per questa città. Un'era ricca di opportunità, di crescita, di soddisfazioni soprattutto per i nostri giovani. Finalmente, i ragazzi di Santa Marinella avranno un polo sportivo all'avanguardia, un luogo dove coltivare le proprie passioni, superare i propri limiti e, soprattutto, crescere sani e forti. Crediamo fermamente che lo sport sia un diritto fondamentale, un pilastro irrinunciabile per la crescita di ogni individuo. Fare sport significa non solo rafforzare il corpo, ma anche temprare il carattere, imparare il valore del sacrificio, dello spirito di squadra, del rispetto delle regole. Significa stringere nuove amicizie, rafforzare i legami e migliorare la propria salute. Questa Città dello Sport, è un investimento nel futuro dei nostri ragazzi, un luogo dove tutti, senza alcuna distinzione, avranno le condizioni per praticare l'attività sportiva che amano. Ma l'impegno non finisce qui, tra circa un anno, vedremo sorgere la piscina più grande del territorio, un fiore all'occhiello che completerà questa incredibile Città dello Sport”.

©