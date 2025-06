TARQUINIA - Lui è sempre un ragazzo pacato, educato, misurato. Ma stavolta ha detto basta. Matteo Costa, direttore della banda Giacomo Setaccioli di Tarquinia, sbotta. Lo fa con un post di fuoco contro l’amministrazione del sindaco Francesco Sposetti. «C’è una parola nella lingua italiana che a Tarquinia sembra non esistere: “Programmazione” – dice il maestro - Questa, nel suo significato etimologico, fa riferimento a tutte quelle attività atte a organizzare e distribuire una serie di eventi nel tempo, per fare in modo che questi si svolgano nel giusto modo e soprattutto evitare un accavallamento degli stessi. Ebbene sì, a Tarquinia questo sembra non esistere. Infatti, per il terzo anno consecutivo, la stessa sera del concerto estivo della banda “G. Setaccioli”, si è nuovamente organizzato un altro evento».

UN ACCAVALLAMENTO NON GIUSTIFICABILE

«Quest’anno infatti nonostante la data del nostro concerto sia stata comunicata all’amministrazione comunale addirittura fin dal 22 gennaio, da pochi giorni si apprende che la stessa sera si è deciso di organizzare il carnevale estivo al Lido», spiega Costa. «Nulla è cambiato dopo aver fatto presente questa coincidenza, anzi, dopo il danno pure la beffa, perché leggo comunicati stampa riguardanti gli eventi estivi dove il concerto della banda nemmeno si cita. Forse ci dicono che lo si farà in un secondo momento, chissà?»

QUEL MANCATO IMPEGNO A CERCARE SOLUZIONI

«Ora la domanda che sorge spontanea è - dice il maestro Matteo Costa -: possibile che non si sia riusciti a trovare per il carnevale estivo una data alternativa libera da eventi già fissati e programmati da tempo, così da poter avere eventi ogni fine settimana, senza coincidenze varie? Così da evitare di sovrapporre due eventi che inevitabilmente si fanno concorrenza tra loro? Nella stessa città?»

«UN TRATTAMENTO POCO RISPETTOSO»

«Non sono solito fare post di questo genere sui social – sottolinea il direttore della banda – ma questa volta il mio ruolo mi impone di difendere e rivolgere un pensiero a tutti i componenti della splendida famiglia della banda che oltre ad essere sempre presenti e disponibili, in modo volontario e gratuito, ad ogni evento cittadino per il quale siamo chiamati a suonare, da almeno 6 mesi, tolgono tempo alle proprie famiglie, mogli e figli per partecipare alle prove per la realizzazione di questo concerto tanto bello ma altrettanto impegnativo e faticoso. Ecco, a loro va il mio ringraziamento più grande, perché nonostante questo trattamento poco sensibile e poco rispettoso, portano avanti questo impegno con tanta professionalità e passione, spinti solo dall’amore per la musica. Grazie. Sperando che prima o poi si capirà che questo modus operandi non porta nulla di buono alle realtà associative cittadine come la banda, ma soprattutto alla nostra meravigliosa città».

LA RISPOSTA DEL SINDACO FRANCESCO SPOSETTI

Pronta la replica del primo cittadino. «Con rammarico leggo questo tuo pensiero caro Matteo, sai benissimo che abbiamo cercato una soluzione, nel tentativo di guidare questa voglia esplosiva delle associazioni e degli operatori di contribuire ad animare questa estate tarquiniese - scrive il sindaco - Il Comune ha cercato, come ben sai perché presente ad incontri e riunioni, di risolvere questa sovrapposizione, che non sarà ne la prima né l’ultima. Non troviamo idoneo negare un evento alla banda cittadina o agli operatori balneari, quindi abbiamo provato a farvi trovare un accordo, purtroppo senza successo. Ma la mia delusione è dovuta soprattutto al fatto che avresti potuto parlarmi direttamente, come siamo soliti fare, anziché utilizzare forme e canali che inevitabilmente amplificano e distorcono questioni che sarebbero dovute rimanere su toni diversi».

«MA IL COMUNE AVREBBE DOVUTO SCIOGLIERE LA MATASSA»

Ma il maestro lo smentisce: «Caro Sindaco Francesco Sposetti, con stupore leggo questo tuo pensiero, in quanto ciò che ho espresso in queste mie righe è esattamente ciò che ti ho già detto personalmente nelle occasioni in cui abbiamo parlato, proprio per cercare di far comprendere il lavoro che c’è dietro tale evento. Mi sembra infatti che tu abbia potuto fin da subito capire tutto il mio rammarico e delusione a riguardo - sottolinea Costa - Da un mio modesto punto di vista, credo che, qualora le associazioni non trovino una soluzione tra loro, debba essere interesse dell’amministrazione comunale “sciogliere la matassa”. Cosa che poteva avvenire in modo piuttosto rapido, semplicemente prendendo in mano la situazione per il bene di tutti ed operare una scelta basata sul giusto rispetto della precedenza cronologica delle richieste pervenute. Non mi risulta, comunque, di aver mai ricevuto contatti diretti dagli altri organizzatori per trovare insieme un accordo, ma ci si è confrontati sempre tramite voi. Nessuno ha mai preteso, inoltre, che si negasse l’autorizzazione ad una o ad un’altra parte, ma evitare accavallamenti, questo sì. Concludo precisando che mi dispiace leggere della tua delusione, ma dal canto mio ritengo che sia fondamentale accendere un faro sull’operato, a volte dato troppo per scontato, di quelle persone che nonostante tutto continuano a manifestere il proprio impegno in questa meravigliosa realtà associativa e troppo spesso si ritrovano in questa situazione che, ahimè, poco gratifica. Sicuramente in futuro una maggiore attenzione sarà gradita».

Intanto il web si scatena.

