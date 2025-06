SANTA MARINELLA – Monta la polemica, sui social, in merito alle condizioni in cui versa lo stabilimento balneare Il Lido, attualmente destinato a spiaggia libera, che nel fine settimana è preso d’assalto da gruppi dai villeggianti del weekend che alla sera tornano a casa e lasciano immondizia sull’arenile. Ovviamente, la cosa, ha dato fastidio ai frequentatori abituali della spiaggia, che considerano questi bagnanti della domenica, dei veri e propri vandali irrispettosi. “La spiaggia è invasa dalla spazzatura – dicono nei commenti - ovunque ci sono mozziconi di sigarette e surrogati, contenitori di cibo d’asporto, lattine, bottiglie di plastica, carta e tanto altro. Ho portato mio figlio a fare il bagno ed era impossibile raggiungere il mare. Che peccato trovare uno scempio simile. Ci vuole maggiore vigilanza”.

Da sabato, intanto, apre ufficialmente la spiaggia libera attrezzata di Santa Severa, collocata a Lungomare Pirgy e accessibile ai disabili. Un arenile che si trova nei pressi della ex Colonia Marina e che ha un ingresso anche da via Cartagine.

“Facciamo presente – commenta Stefania Abbatiello dell’associazione Il Melograno - che le postazioni composte da un ombrello e due lettini, per i disabili e per gli accompagnatori, sono totalmente gratuiti. L'associazione Il Melograno, collaborerà con la società Laguna Blù, assegnataria del tratto di spiaggia. La nostra associazione metterà a disposizione tutti gli ausili donati dalla Regione Lazio dall'assessorato allo sport e alla salute, della dottoressa Elena Palazzo. Inoltre ci sarà uno spazio riservato al beach volley donatoci dall'associazione Beach Volley di Civitavecchia. La spiaggia è attrezzata anche di bagno, doccia e un punto ristoro. Quindi vi aspettiamo numerosi perché il mare è di tutti e per tutti. A rivederci per una indimenticabile estate dove ci saranno anche degli intrattenimenti per vivere insieme il mare e la buona compagnia”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA