SANTA MARINELLA – Giro di vite sul mancato rispetto dell’ordinanza che riguarda la manutenzione e la cura del verde privato. Il Comune invita tutti i proprietari di giardini e terreni alla pulizia e al taglio di siepi e rami sporgenti, che protendono sulle strade e i marciapiedi.

Un’ordinanza che non è una novità, ma che molto spesso è ignorata, appesantendo gli interventi di manutenzione pubblica dell’intero territorio cittadino.

“Tolleranza zero per chi lascia siepi e arbusti crescere senza controllo, invadendo e sporcando marciapiedi e vie cittadine. Non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza - ha spiegato il sindaco Pietro Tidei - La pulizia dei terreni, soprattutto quelli incolti, è fondamentale per prevenire incendi, soprattutto in estate. L’impegno del privato inciderà positivamente sul lavoro della manutenzione pubblica, spesso impegnata a ripulire anche i residui del verde dei giardini o dei cortili privati”.

L'amministrazione comunale richiama tutti i cittadini a mantenere curate le piante, potando i rami che sporgendo possono ostacolare il passaggio dei pedoni o ostacolare la vista ai veicoli sulle strade

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione dell’ordinanza. Seguirà una sanzione e se non si saranno eseguiti gli interventi, i lavori di taglio o potatura potranno essere eseguiti d’ufficio dall’amministrazione comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni .

Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.

