CIVITAVECCHIA – Per sei giorni, Civitavecchia ha accolto l’Amerigo Vespucci con un’organizzazione impeccabile a terra che ha coinvolto decine di operatori e volontari. Un impegno corale, che ha visto in prima linea le forze dell’ordine, la Capitaneria di porto, gli operatori portuali, gli addetti della sicurezza, l’Autorità di Sistema Portuale, la PAS e i volontari della Protezione Civile – presenti con dieci unità ogni giorno – tutti coordinati per garantire ordine, accoglienza e sicurezza nel Villaggio “In Italia”.

Importante anche il ruolo della Croce Rossa Italiana, che ha assicurato assistenza sanitaria continuativa per tutta la durata degli eventi. «Si è conclusa ieri l’assistenza al Villaggio In Italia dell’Amerigo Vespucci – hanno commentato – in 6 giorni di servizio sono stati impiegati quasi 120 volontari, provenienti da diversi Comitati CRI della regione». Un ringraziamento particolare è andato alla Sala Operativa Regionale della Croce Rossa Lazio e a tutti i comitati coinvolti. Durante la tappa cittadina è stata organizzata anche una visita istituzionale di una delegazione CRI a bordo della nave, momento di forte valore simbolico e umano.