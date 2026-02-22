I tirrenici si aggiudicano l'incontro casalingo con l'Atletico Capranica per 2 a 1 e si riportano al quarto posto in classifica. I padroni di casa, danno vita ad un'ottima prestazione, anche se hanno dovuto soffrire fino alla fine per prendersi i tre punti in palio. I viterbesi si portavano in vantaggio al 13' del primo tempo con un gran rasoterra dal limite di Rizzo, ma poi subivano il pareggio al 34' con Cuomo che insaccava di testa. Al 6' del secondo tempo il Santa Marinella aveva la possibilità di portarsi sul 2 a 1 su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Temperini ai danni di Cerroni, ma lo stesso attaccante si faceva ribattere il tiro dal portiere. Al 20' però il giovanissimo Astorelli entrava in area e faceva partire un destro a giro che mandava la palla sotto l'incrocio dei pali. Era il gol della vittoria, che dava ai rossoblu tre punti preziosi per cercare un posto nei play off.

LE REAZIONI. «È stato un bel Santa Marinella - commenta mister Fracassa - abbiamo giocato una gara molto attenta, intensa e contro un Capranica assetata di punti perché sta lottando per non retrocedere. Abbiamo trovato una squadra che difendeva con un blocco basso ed era difficile trovare spazi poi, sull'unica disattenzione difensiva, loro andavano in vantaggio. Però siamo stati bravi a recuperare. Abbiamo avuto una bella reazione, una reazione da squadra vera. Volevamo riscattare la sconfitta amara di Pianoscarano e ci siamo riusciti. Cuomo ha pareggiato di testa su assist di Luchetti e nel secondo tempo abbiamo spinto forte sull'acceleratore e potevamo passare in vantaggio con Cerroni, ma purtroppo ha sbagliato il calcio di rigore e sulla respinta del portiere Astorelli ha tirato ma il pallone ha colpito in pieno la traversa. Comunque abbiamo trovato la zampata vincente con lo stesso Astorelli. L'importante era non perdere terreno dalle contendenti per un posto nei play-off. È stata una vittoria che ci dà morale e in settimana ci prepareremo, lavorando con molta intensità, per la trasferta di Pescia Romana».

Soddisfatto anche il direttore sportivo. «È stata una vittoria che ci voleva - afferma Stefano Di Fiordo - soprattutto perché volevamo riscattare la sconfitta di Pianoscarano. Sapevamo che era una partita difficile, loro erano ben organizzati e contavano anche su delle buonissime individualità. I ragazzi sono stati molto bravi perché dopo che si sono trovati in svantaggio, non si sono mai disuniti. Hanno cercato di fare loro la partita e ci sono riusciti. Poi potevano anche vincere con un punteggio più largo, ma il loro portiere è stato bravo in un paio di occasioni su Cerroni. Comunque la squadra ha dimostrato carattere e compattezza, da martedì ci prepareremo per la trasferta di domenica a Pescia Romana, sicuramente un altro campo impegnativo».

