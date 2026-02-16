E’ stata una 25esima giornata del campionato di Eccellenza che ha riservato tanta insoddisfazione con annessa la settima sconfitta stagionale per la Viterbese battuta 2-1 nella trasferta contro il Campus Eur e la gioia della decima vittoria di questo campionato per la Sorianese che ha espugnato il campo di Ardea dove gioca la Nuova Florida battendo i rivali per 2-1. Viterbese che in pratica dice addio alle residue speranze di poter cercare di rientrare in corsa per un posto utile nei play off visto che la miseria di un punto nelle ultime tre gare (ko esterni contro Grifone e Campus Eur e pareggio interno contro la Boreale) hanno lasciato i gialloblù in una anonima decima posizione con un ritardo salito a ben 12 punti dal quarto posto e con la bellezza di nove squadre avanti. Chi si attendeva una prestazione tutta grinta e determinazione nel giorno dell’esordio di mister Venturi è rimasto alquanto deluso visto che la prestazione di De Souza e compagni è stata impalpabile ed ha fatto storcere la bocca con i romani che hanno meritato la vittoria. Ancora nove sono le gare che mancano al termine della stagione ed è auspicabile che la Viterbese cambi marcia in primis per andare a conquistare i punti della salvezza matematica e poi per una questione di dignità e d’orgoglio dopo che gli sforzi di patron Camilli non sono stati indifferenti e le aspettative erano ben altre. Bene nelle prime 8 giornate con l’arrivo del Comandante e poi questo trittico così deludente. Molto bene invece la Sorianese che ha reagito al ko precedente contro il Pomezia con una prova concreta, pratica e cinica e con la massima determinazione ha ottenuto la vittoria per 2-1 firmata dalle reti del giovane Casadidio e dell’esperto Polidori che l’ hanno fatta salire a 37 punti verso una salvezza matematica che si sta avvicinando sempre di più. Intanto è bagarre al vertice visto che il ko dell’Aranova a Pomezia e del Civitavecchia in trasferta contro il Grifone hanno finito per rimescolare tutte le carte e con 27 punti in palio ancora tutto è possibile. Questa la situazione al comando: Aranova 51; Monti Prenestini 46; Pomezia 45; Civitavecchia 44, Grifone Gialloverde 43; Fc Rieti 41 e Boreale 40. Domenica prossima la Viterbese riceverà il Pomezia mentre la Sorianese ospiterà la pericolante Pro Calcio Tor Sapienza.