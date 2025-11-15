Viterbese attesa domani mattina alle 11,30 dalla trasferta romana contro la matricola Pro Calcio Tor Sapienza e Sorianese che alle 11 prova a sfruttare un altro match casalingo contro la Salaria Fc nella undicesima giornata del girone A di Eccellenza che vede in vetta con 22 punti l’imbattuta Aranova con due punti di vantaggio sul Monti Prenestini e tre lunghezze sulla coppia Pomezia e Civitavecchia. Viterbese che cerca di reagire al suo momento complicato in un confronto che sulla carta appare alla sua portata con la Pro Calcio Tor Sapienza che è penultima con 7 punti e che è reduce da ben cinque sconfitte consecutive alcune delle quali anche con punteggi estremamente pesanti. A parte i giocatori che non ci sono più (rescissioni di Valler, Luciani e Proietti ) rosa al completo per mister Gardini e gialloblù che provano a mettere da parte le nebulose vicende societarie e conquistare i tre punti che darebbero una bella boccata d’ossigeno ad una classifica deficitaria con la Viterbese attualmente all’undicesimo posto a + 2 dalla zona dei play out quando le aspettative della vigilia erano ben altre. Arbitra Jcopo Martinoli della sezione di Ostia Lido, assistenti Roberto Curcio sempre di Ostia e Valerio Santese di Aprilia. Match interno per la Sorianese alle 11 contro il Salaria Fc altra compagine che sta lottando per la salvezza con i suoi soli 10 punti in classifica. Dopo il pari interno contro l’Astrea il gruppo cimino punta al settimo risultato utile consecutivo andando a conquistare quella che sarebbe la seconda vittoria interna dopo il successo ottenuto contro la Nuova Florida. Mister Chirieletti ha convocato i seguenti giocatori: portieri Oliva e Sordini. Difensori: Bellacima, Oriolesi, Politanà, De Vitis, Tagliolini, Cutigni, Leonardi e Aramini. Centrocampisti: Perazza, Bertino, Valentini, Andreoli, Rossi, Spolverini, Sforzini, Coracci e Diana. Attaccanti: Polidori e Guxha. Pesante l’assenza di Fondi fermato dal giudice sportivo. Arbitra Jacopo Bertini della sezione di Rieti, collaboratori Gabriele Pula di Roma 2 e Luca D’Andrea di Ciampino. Questo il programma completo della undicesima giornata: domani, ore 11 Astrea-Aranova, Grifone Gialloverde-Romulea, Sorianese-.Salaria, Sporting Nuova Florida-Aurelia Antica Aurelio, W3 Maccarese-Monti Prenestini. Ore 11,15 Boreale-Roma City. Ore 11,30 Campus Eur-Rieti, Pomezia-Civitavecchia e Pro Calcio Tor Sapienza-Viterbese.