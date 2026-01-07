Pari e patta tra Roma City e Viterbese nel turno infrasettimanale della seconda giornata di ritorno nel campionato di Eccellenza Laziale. Romani in vantaggio con Contini in avvio di primo tempo e pareggio dei gialloblù con il rigore messo a segno da Manoni alla mezzora della ripresa. Un punto che serve a poco alla formazione di mister Gardini nella difficile operazione rimonta verso la zona dei play off che resta ancora molto lontana. Pareggio sostanzialmente giusto per una Viterbese scesa in campo con diverse assenze per via dell’infuenza. Sconfitta la Sorianese battuta per 2-1 nella trasferta contro il Monti Prenestini in un confronto che si era messo bene per la compagine cimina passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Bellacima. Poi nella ripresa la rimonta dei padroni di casa. Turno che ha visto la capolista Aranova pareggiare per 0-0 nella trasferta contro la Romulea, conferma al secondo posto del Monti Prenestini salito a 36 punti dopo la vittoria contro la Sorianese, al terzo posto con 34 punti il Civitavecchia passato in casa per 2-1 sul Salaria Fc e quarta posizione per il Rieti a 33 punti con una gara in meno (la prosecuzione del match con la Viterbese dopo lo 0-0 del primo tempo con il match che poi è stato interrotto per la pioggia). A 32 punti Grifone Gialloverde e Boreale vittoriose in casa contro Pro Calcio Tor Sapienza e Sporting Nuova Florida. La Sorianese resta ferma a 26 punti e la Viterbese si è portata a 23 punti con una gara in meno (la prosecuzione del match contro il Rieti).