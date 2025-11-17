Domenica da cancellare per Viterbese e Sorianese nella undicesima giornata di andata del girone A di Eccellenza. Viterbese opaca e impalpabile nello 0-0 esterno contro la giovanissima formazione della Pro Calcio Tor Sapienza e che ha palesato i suoi attuali limiti nel contesto di una gara in cui la formazione di mister Gardini raramente è riuscita a rendersi pericolosa. Un punto e nullaltro che lasciano i gialloblù appena al di sopra della zona calda dei play out. Il tutto all’inizio di una nuova settimana che potrebbe presagire ad altre partenze eccellenti tra i giocatori dell’ attuale rosa che appaiono poco motivati e decisamente sfiduciati nel proseguire la loro avventura nella Città dei Papi. Viterbese che deve vincere dallo scorso 26 ottobre e che nelle ultime sette gare ha conquistato soltanto sei punti sui 21 avuti a disposizione. Semaforo rosso anche per la Sorianese che dopo sette risultati utili ha interrotto la serie positiva perdendo in casa per 2-0 contro la Salaria Fc che sembra trovarsi bene nelle gare esterne visto i tre successi sin qui ottenuti. Sorianese spuntata e l’assenza del bomber Fondi, squalificato per un turno dal giudice sportivo si è fatta sentire. In classifica la formazione di mister Chirieletti resta ferma a 16 punti e peccato che questo doppio turno interno contro Astrea e Salaria abbia portato alla conquista di un solo punto. Intanto in vetta si allunga la classifica con l’Aranova capolista salita a 25 punti dopo il successo a Roma contro l’Atrea, sin qui bottino di 7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, sulla scia della battistrada il Pomezia reduce dal netto 3-0 interno che per il momento ha ridimensionato le aspettative del Civitavecchia e in terza posizione con 21 punti il Monti Prenestini bloccato sull’1-1 nella trasferta contro il Campus Eur.