Viterbese e Sorianese proiettate verso le sfide di domenica nelle gare interne della 24esima giornata del campionato di Eccellenza.

QUI VITERBESE. Viterbese vogliosa di riscatto dopo il ko contro il Grifone Gialloverde che ha rappresentato un brusco stop nel tentativo di rimonta verso una posizione utile per partecipare ai playoff.

Domenica alle 15 al “Rocchi” arriverà l’ottima Boreale fresca vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza regionale e che da mercoledì inizierà la sua avventura nel tabellone nazionale di Coppa Italia affrontando in Sardegna il match di andata del primo turno contro l’Iglesias che si è imposta nella competizione sarda. Ritorno che poi si giocherà a Roma il 18 febbraio. Boreale al settimo posto nella graduatoria del girone A di Eccellenza con 36 punti frutto di di 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Tra i gialloblu mister Gardini recupera Vivacqua che ha scontato il turno di squalifica e si spera che possano essere del confronto anche Solano ed Hernandez assenti domenica scorsa. Undici giornate al termine del campionato con la Viterbese che completerà la stagione affrontando in casa Boreale, Pomezia, Pro Calcio Tor Sapienza, Sorianese e Aurelia Antica Aurelio e in trasferta si misurerà contro Campus Eur, Sporting Nuova Florida, Astrea, Aranova, Salaria Fc e Civitavecchia. Cinque gare interne e sei in trasferta.

QUI SORIANESE. Ultimi preparativi anche per la Sorianese in vista della sfida di domenica mattina alle 11 quando al “Celso Perugini” arriverà un Pomezia che sembra essersi ripreso dopo l’arrivo del tecnico Bylon al posto dell’esonerato Colantoni.

Pomezia reduce da tre vittorie consecutive e che è tornato in corsa per un posto nei playoff. Alle spalle della isolata capolista Aranova che ha 51 punti la situazione a 11 turni dal termine è la seguente: Monti Prenestini 43; Grifone Gialloverde 42; Pomezia 39; Fc Rieti e Civitavecchia 38; Boreale 36; Sorianese 34; Campus Eur 33 e Viterbese 31.

©RIPRODUZIONE RISERVATA