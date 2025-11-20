VITERBO – Viterbese e Sorianese proiettate alle gare di domenica quando per l’undicesima giornata di andata del girone A ci sarà il duro impegno in trasferta per la Sorianese contro la capolista Aranova ed il match casalingo della Viterbese contro l’Astrea dell’ex tecnico della Sorianese, il viterbese Stefano Del Canuto. Ed ecco quello che sinora è stato il cammino delle due compagini viterbesi. Per l’Aranova score di 7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte con 18 gol fatti e 7 subiti che ne fanno la migliore difesa del campionato. I bilancio dell’Aranova relativo alle gare interne è caratterizzato da 3 vittorie e 2 pareggi con una differenza reti di + 7. Per quanto riguarda l’Astrea che domenica sarà di scena al Rocchi la formazione ministeriale occupa la quindicesima posizione con 10 punti, bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e sette sconfitte con rendimento esterno caratterizzato da 0 vittorie, un solo pareggio (quello ottenuto a Soriano) e ben 4 sconfitte con un solo punto ottenuto.