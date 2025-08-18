Domenica hanno ripreso il loro lavoro le formazioni della Viterbese e della Sorianese tornate subito al lavoro di preparazione al campionato dopo la brevissima pausa di ferragosto e di sabato 16 agosto. Campionato che si avvicina e ritmi che aumentano. Per entrambe nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto, ci saranno degli interessanti test. Alle ore 17 al “Rocchi” la Viterbese del tecnico Gardini sfiderà il Montespaccato, compagine di Serie D ed il confronto appare ideale per verificare i risultati del lavoro che è stato portato avanti nella speranza di vendere in azione una compagine gialloblù in grado di fronteggiare al meglio la più quotata avversaria così come era successo il 9 agosto in occasione dell’amichevole vinta al Rocchi contro l’ Atletico Lodigiani, altra compagine di Serie D. Domani secondo test di questa fase precampionato per la Sorianese che alle 17.30 ospiterà al “Celso Perugini” la compagine primavera del Guidonia Montecelio. Sorianese che alla vigilia di ferragosto nel primo test ha battuto in casa per 2-1 la formazione di Promozione Umbra dell’Orvieto Fc. Poi le attenzioni di entrambe i club si sposteranno a sabato prossimo quando a Tivoli ci sarà la festa dei Calendari e nell’occasione di verrà a conoscenza dei nuovi gironi A e B del prossimo campionato di Eccellenza e dei rispettivi calendari con la Sorianese che da ripescata dopo la retrocessione sul campo con il play out contro l’Ottavia conoscerà anche il nome dell’avversaria che affronterà il prossimo 31 agosto nel turno eliminatorio di Coppa Italia. Turno eliminatorio riservato ad altre ripescate e alle compagini neo promosse dalla Promozione.

