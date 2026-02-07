La rifinitura della Viterbese al match contro la Boreale

Tornano a giocare in casa Viterbese e Flaminia nelle gare valide per la 24esima giornata del campionato di Eccellenza, la settima del girone di ritorno. Viterbese che deve riscattare il ko di domenica scorsa contro il Grifone Gialloverde che ha interrotto la serie positiva di 8 turni ed ha stoppato il tentativo di rimonta alla zona playoff. La parola d’ordine è comunque crederci ancora fin quando la matematica concederà delle speranze. Mister Gardini dopo il ko con il Grifone ha subito cercato di motivare al massimo i suoi giocatori. In casa gialloblù sicuro assente è Petruccelli bloccato per un turno dal giudice sportivo. Al Rocchi arriva una Boreale gasata dal trionfo in Coppa Italia regionale e che di certo vuole continuare a stupire con la vitalità e la bravura dei suoi giovani. Arbitra Davide Antonucci della sezione di Frosinone, assistenti Raffaello Formichetti e Gianmarco Guglielmo entrambi di Roma 1. Calcio d’inizio al Rocchi alle ore 15.

Si giocherà invece alle 11 il confronto tra Sorianese e Pomezia con i rossoblu di mister Chirieletti che vogliono continuare a stupire. Sul lavoro settimanale svolto così su è espresso il tecnico: «Il gruppo sta attraversando un buon momento, anche dal punto di vista mentale. Non arriveremo alla partita al cento per cento per qualche acciacco, ma in allenamento abbiamo lavorato con grande attenzione, insistendo sul possesso palla, sulle catene e su nuovi sviluppi per cercare soluzioni sempre diverse». Infine, uno sguardo all’avversario: «Il Pomezia è probabilmente la squadra più in forma del momento, con numeri importanti e una solidità evidente. Ha una rosa profonda e giocatori di grande valore. Ci misuriamo contro una squadra strutturata: sarà una gara difficile, bellissima da giocare, ma anche un test utile per capire dove siamo arrivati nel nostro percorso di crescita». Arbitra Matteo Fumi di Ciampino, assistenti Andrea Collanicchia e Luca D’Andrea entrambi di Ciampino.

Queste le altre gare della giornata: Alle ore 11 Aranova-Campus Eur, Astrea-Sporting Nuova Florida. Alle 11,15 Aurelia Antica Aurelio-Grifone Gialloverde, Salaria Fc-Pro Calcio Tor Sapienza. Alle 15 Civitavecchia-W3 Maccarese e Roma City-Romulea. Rinviata all’11 febbraio alle 16 Fc Rieti-Monti Prenestini.

