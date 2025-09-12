PHOTO
Ottime notizie per il karate civitavecchiese targato Federazione Italiana Karate. La maestra Virginia Pucci, ex Campionessa del mondo Iku, cintura nera 6° Dan ed insegnante tecnico della Meiji Kan, è stata riconfermata nello staff della Nazionale italiana per il quadriennio 2025/2028.
La decisione è stata presa dal Consiglio federale della importante federazione privata italiana, nella seduta di martedì scorso.
La maestra civitavecchiese, continuerà a seguire la formazione femminile di kumite (combattimento) delle classi Juniores (16/17 anni) e Seniores (18/ 40 anni) in tutti i Campionati Europei e Mondiali ufficiali della Iku.
Il primo impegno sarà dal 21/27 ottobre per i Campionati continentali in programma a Stettino in Polonia.
Una bella soddisfazione per il tecnico della società di Via Terme di Traiano ed un rinnovo della fiducia federale a conferma della buona qualità del lavoro svolto in campo internazionale negli anni passati.
