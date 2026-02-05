Match cruciale domani alle 16 per il Real Fabrica che nella quinta giornata di ritorno del campionato di calcio a cinque di Serie A2 Elite ospita il Montegrappa. Terzultima contro quartultima ed in palio ci sono punti pesantissimi nella corsa alla salvezza con le due compagini al momento che stazionano in piena zona playout. Il match di domani al PalaAnselmi di Fabrica presenta un'importanza particolare, poiché rappresenta un potenziale punto di svolta nella lotta per la salvezza. La compagine di mister Lucchetti non riesce a conquistare una vittoria dal 15 novembre e ha collezionato solamente 4 punti nelle ultime nove partite, evidenziando una situazione alquanto critica. Nell’ultimo incontro, il Real Fabrica ha subito una pesante sconfitta per 7-2 contro il Cesena, un risultato che ha ulteriormente amplificato le difficoltà della squadra, soprattutto in fase difensiva. Al contrario, il Montegrappa si presenta a questa sfida con un morale decisamente migliore, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime tre giornate, culminati in un impressionante 7-0 inflitto all'Elledi Fc Cuneo. In termini di statistiche, il Montegrappa ha finora ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte in trasferta, mentre il Real Fabrica ha raccolto, tra le mura amiche, 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con un dato interessante: 12 dei 16 punti complessivi sono stati conquistati in casa. La pressione è alta, e solo una prestazione di carattere e determinazione da parte del Real Fabrica potrà ridare fiducia a un gruppo che ha bisogno di risollevarsi. In conclusione, sarà fondamentale per il Real Fabrica affrontare la partita con una mentalità positiva e determinata per ottenere un risultato che possa riaccendere le speranze di salvezza.

