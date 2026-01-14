È stato pubblicato, dopo una lunga attesa, il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio di via Maratona, segno dell’avvio ufficiale di una procedura di cui si parla da tanto tempo e che è stata spesso oggetto di discussioni e polemiche nell’ambito sportivo locale. L’iniziativa, indetta dal Comune di Civitavecchia, rientra nell’ambito dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 36/2023 e riguarda sia l’impianto che il servizio di gestione per un periodo massimo di 10 anni, con un valore stimato complessivo di oltre 6,5 milioni di euro oltre IVA. Il canone concessorio base è fissato in 15mila euro annui, soggetto a rialzo percentuale mediante offerta. La gara sarà aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità-prezzo).

La documentazione completa è disponibile gratuitamente sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma Tuttogare Civitavecchia e sulla BDNCP nazionale. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Tuttogare entro le ore 10 del 10 marzo. Il periodo minimo di vincolo dell’offerta è fissato in 210 giorni.

Il bando stabilisce che tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, saranno a carico del concessionario, e attribuisce un punteggio maggiore all’offerta tecnica rispetto a quella economica. Tra i requisiti richiesti figura l’esperienza nel settore della gestione di impianti natatori negli ultimi dieci anni, condizione che potrebbe escludere alcune società locali che non abbiano un’esperienza documentata nel settore.

La pubblicazione del bando arriva in un contesto di importante riorganizzazione dell’impiantistica sportiva civitavecchiese, dove si è svolta o è prevista, la gara per altri impianti come il PalaGalli o il San Liborio Stadium. Sull’impianto di via Maratona, che in questi anni è stato gestito dall’Ati Maratona, il Comune ha disposto una proroga temporanea dell’attuale gestione fino all’individuazione del nuovo concessionario, cosa avvenuta negli ultimi giorni del 2025.

Se ne era parlato anche perché, sull’albo pretorio del Comune, erano uscite alcune determine non definitive riguardo il bando, ma l’amministrazione comunale aveva spiegato che non si trattava dell’emanazione del bando. Comunque confermate le indicazioni che erano state lette nell’occasione. La procedura aperta è volta ad attrarre operatori qualificati, comprese società sportive dilettantistiche e associazioni, non solo italiane, in un’ottica di qualità gestionale, accessibilità e pluralismo delle attività proposte. Da vedere cosa succederà, in quanto sia la Coser (attraverso l’Ati Maratona) che la Nautilus (probabilmente coinvolgendo delle società romane) hanno dichiarazione pubblicamente che hanno intenzione di presentare domanda.

In conclusione, l’avvio della gara per la Piscina di via Maratona rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio degli impianti sportivi della città, con l’obiettivo di garantire un servizio stabile, professionale e orientato alla comunità nei prossimi dieci anni.

