«Abbiamo appreso nei giorni scorsi leggendo un post da Facebook, ripresa poi da alcune testate locali , della costituzione di una "sedicente” Associazione Veterani dello Sport facente capo a Giancarlo Peris e Roberto Melchiorri intitolata a Giampiero Romiti, Agostino D’Alberto e Diego Arcadi». Inizia così una nota della sezione dei Veterani dello Sport “Tamagnini-Parisi-Cristini”, presieduta da Damiano Lestingi, che interviene sulla creazione di una nuova associazione, che porta sempre il nome di Veterani dello Sport, con presidente Giancarlo Peris.

«Evidentemente la nostra Civitavecchia è la città dove tutti pensano di poter far tutto – spiegano dalla Tamagnini-Parisi-Cristini – ma stavolta si è superato il limite. In particolare il signor Melchiorri, non si sa a quale titolo, intervistato, si è arrogato il diritto di aprire una sezione fantasma, che esiste solo per lui e per chi lo ha seguito in questa pazza idea. Di Unione Veterani dello Sport, a Civitavecchia, c’è già una sezione, quella intitolata alla memoria di Vittorio Tamagnini, Antonio Parisi e Pino Cristini, presieduta dall’ex campione di nuoto Damiano Lestingi, della quale fanno parte numerosi atleti che hanno dato lustro alla città di Civitavecchia.

Troviamo, e non solo noi, di pessima lettura la notizia della nuova sezione, totalmente falsa. Notizie tendenziose, date in pasto alla stampa locale come fossero Vangelo. Evidentemente il signor Melchiorri, non immaginava di dover fare i conti con la direzione nazionale dei veterani dello sport, che in prima istanza, attraverso le parole del segretario generale, Antonio Muscarà, ha ribadito lo stupore nell’apprendere “la situazione di Civitavecchia.

Nella presente - si legge nella nota del segretario generale - la rassicurazione che non esiste altra sezione se non quella presieduta da Damiano Lestingi, sperando che la situazione si risolva amichevolmente e non ci costringa a successive azioni legali».

Ben più dura la lettera inviata dal Presidente dell’UNVS, professoressa Francesca Bardelli: «Ci giunge informazione che a Civitavecchia è stata costituita un’associazione Veterani dello Sport. Essendo l’UNVS un organismo istituzionale previsto dal Coni, con uno Statuto da esso approvato, non è possibile costituire Sezioni della medesima senza autorizzazione della Presidenza Nazionale. Diffido pertanto ogni Associazione non autorizzata da questa Presidenza ad utilizzare il nome Veterani dello Sport la cui denominazione è registrata».

Documenti che alleghiamo e che certificano la falsità delle notizie che il signor Roberto Melchiorri ha pubblicato, peraltro utilizzando un logo su Facebook che è di proprietà dei Veterani dello Sport nazionale, cercando di mettere in evidenza il suo nome quale artefice di una iniziativa che è del tutto falsa e della quale ne risponderanno nelle sedi opportune, a meno che non farà, sempre a mezzo stampa, un plateale passo indietro, cercando di mettere una pezza a una situazione imbarazzante per la loro credibilità.

Pertanto, l’unica Sezione dei Veterani dello Sport “Tamagnini-Parisi-Cristini”, presieduta da Damiano Lestingi, chiede la pubblicazione con lo stesso risalto con il quale è stata data in pasto ai lettori una notizia falsa.

Alleghiamo le lettere del Segretario Nazionale e della Presidentessa Nazionale».

@RIPRODUZIONE RISERVATA