CIVITAVECCHIA – Treni soppressi, nessuna partenza, nessuna possibilità di raggiungere Roma. Ancora un’odissea per i pendolari che si servono della linea ferroviaria Fl5. Dalle 4.30 circa, infatti, la circolazione è sospesa a causa di un guasto di natura elettrica presso Santa Severa. “Un inconveniente tecnico alla linea elettrica” lo definisce Trenitalia sul suo sito.

C’è chi è salito in auto e ha raggiunto il posto di lavoro o l’università, chi ha cercato mezzi alternativi per la Capitale, chi non ha potuto fare altro che tornare a casa. La situazione, al momento, resta piuttosto critica.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni, si legge sul sito di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8601 Genova Piazza Principe (5:18) - Roma Termini (10:18): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8606 Roma Termini (6:42) - Torino Porta Nuova (13:40): il treno oggi è instradato da Roma e Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

L'arrivo a Pisa Centrale è previsto per le ore 9:50.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (12:30): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8551 Genova Piazza Principe (7:20) - Roma Termini (11:37), che oggi ferma anche a Chiavari, Massa Centro e Viareggio.

I passeggeri a Pisa Centrale, Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FA 8556 Roma Termini (16:20) - Genova Piazza principe (20:32): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FB 8626 Roma Termini (16:42) - Genova Piazza Principe (21:50).

• IC 501 Sestri Levante (4:53) - Napoli Centrale (12:29): il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato tra Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

Ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 879 Torino Porta Nuova (21:45) - Salerno (9:56) del 4 novembre: il treno oggi viaggia con nuova numerazione EXP 77132 da Grosseto a Pisa Centrale e termina la corsa a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri da Pisa Centrale possono proseguire il viaggio con il treno R 4016 Grosseto (6:50) - Firenze Santa Maria Novella (9:33) fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 854 Reggio Calabria Centrale (22:17) - Torino Porta Nuova (15:40) del 4 novembre: il treno oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Livorno Centrale.

Ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.