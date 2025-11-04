PHOTO
CIVITAVECCHIA – È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di "istruttore amministrativo".
Le domande di partecipazione alla presente procedura di concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/ a partire dal giorno 10 Novembre 2025.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 1° dicembre 2025 fino alle ore 12.00 a pena di inammissibilità.
La domanda dovrà essere redatta secondo il Format di candidatura presente sul portale Inpa che sarà l’unico canale valido d’inoltro delle domande (non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio).
Per una maggiore completezza di informazioni si invita a consultare il bando sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/it/news/concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-6-posti-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-istruttore-amministrativo