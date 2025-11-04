CIVITAVECCHIA – I locali del centro ancora una volta nel mirino dei soliti malviventi, che in piena notte agiscono indisturbati creando danni alle strutture allo scopo di racimolare qualche soldo.

L’altra notte è stoccato a due ristoranti sul lungomare fare la conta dei danni, dopo che due individui si sono presentati e approfittando del silenzio della notte si sono introdotti all’interno della struttura, dopo averla danneggiata per poter accedere indisturbati. Amara sorpresa ieri mattina per i due ristoratori, quando all’orario di apertura si sono accorti del furto subito ad opera di ignoti.

A restituire la cronaca fedele di quanto accaduto, sono state le telecamere di videosorveglianza dei ristoranti. Dalle immagini estrapolate si vede chiaramente che due uomini si sono appostati all’ingresso dei locali per poi entrare in azione una volta accertata l’assenza di persone nei paraggi. Utilizzando strumenti di effrazione, sono riusciti a entrare e una volta dentro i ristoranti si sono diretti alla cassa.

Non avendo trovato denaro a sufficienza, hanno preferito portare via bottiglie di alcolici e generi alimentari. Il danno maggiore, arrecato ai ristoranti, naturalmente riguarda la forzatura della porta di ingrasso.

Sul posto ieri mattina sono intervenuti i Carabinieri, che dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini.