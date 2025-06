Si chiude la stagione sportiva 2024-25 per la Venom Boxe Civitavecchia, società di kick boxing, muay thai ed mma locale del maestro Emanuele Feoli.

«Quest’anno con l’apertura della nuova palestra – afferma con entusiasmo Feoli - di ben 150 metri quadri interamente dedicati agli sport da combattimento, abbiamo avuto un'affluenza enorme di atleti, al punto da dover chiudere le iscrizioni già a metà ottobre. Difatti ci stiamo già attrezzando per il prossimo anno, per poter ospitare ancora più persone che vogliono allenarsi, mantenersi in forma, imparare a difendersi, cosa che non fa mai male di questi tempi, e, perché no, anche chi vuole intraprendere la strada dell’agonismo.

È proprio la squadra agonistica quella ad aver dato maggiori soddisfazioni sia in termini numerici che di risultati ottenuti sul ring. Quest’anno la squadra agonisti era composta da circa 20 atleti di ogni categoria e livello, numero mai raggiunto da una società civitavecchiese di kick boxing e muay thai, ed i risultati sono stati eccellenti sopra le aspettative. Ed infatti ci siamo distinti per risultati e meriti, su tutti il duo composto da Tommaso Di Brigida e Giordano Ciampi, che hanno ottenuto il premio più ambito, e cioè la cintura di campioni italiani. È un risultato che già avevamo ottenuto in passato con altri atleti, ma riconfermarci ancora ai vertici italiani, sapere che abbiamo tenuto alto il nome della città, e che il nostro team sia ormai una realtà riconosciuta ed apprezzata in tutta Italia non ha prezzo». In mezzo c’è stata la consueta esperienza in Thailandia per coach Feoli che quest’anno ha rivestito il ruolo di Preparatore Atletico ed Assistant Coach per il team nazionale Lega Italiana Muay Thai in quel di Pattaya.

«Indossare di nuovo l’azzurro e difendere il tricolore in terra straniera è sempre un'emozione – riprende il maestro Feoli – lo era quando lo facevo da atleta, lo è tutt’oggi come membro ormai consolidato dello staff azzurro. A maggior ragione, per il fatto che sono stato l’unico civitavecchiese a vestire l’azzurro come atleta, e l’unico a vestirlo come parte dello staff, spero che negli anni qualcun altro possa prendere la mia eredità grazie ai risultati che otterrà sul ring.

Ho regalato tanto alla città in passato, sono stato l’unico atleta civitavecchiese ad aver vinto una cintura professionistica nella Kick Boxing, l'unico ad aver vinto un argento ai mondiali di Kick Boxing ed un bronzo ai mondiali di Muay Thai, oltre ad essere stato l’unico atleta professionista nella mixed martial arts. Questi traguardi spero che siano l’apripista per i tanti ragazzi che si approcciano al mondo dell’agonismo. Spero vivamente in un immediato futuro di non essere più l’unico ad aver raggiunto certi risultati, ma bensì di essere superato».

