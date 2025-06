Arrivano le prime riconferme per il Civitavecchia in vista della prossima stagione, che sarà ancora nel campionato di Eccellenza. La società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi ha raggiunto l’accordo per la permanenza con Thomas Funari, Giordano Fatarella, Gabriele Canestrelli e Lorenzo Gagliardi. C’erano davvero pochi dubbi sul proseguimento del rapporto con questi giocatori, legatissimi alla maglia nerazzurra, compreso Gagliardi che non è di Civitavecchia e che hanno da subito manifestato l’intenzione di stare dalle parti del Tamagnini anche nel prossimo futuro.

Intanto continua il lavoro per il direttore sportivo Marco Angelocore, che, dopo Ambro, conta di far firmare altri due giocatori che rinforzerebbero ulteriormente la pattuglia di mister Massimo Castagnari.

