Un ritorno al Tamagnini in grande stile. Questa domenica alle 14.30 il Civitavecchia torna a calcare il manto sintetico di casa, per la gara contro il Nuova Florida. Ma l’attualità di queste ultime ore ha trasformato il match contro gli ardeatini nell’Oduamadi day. Infatti la Vecchia è stata protagonista di questo colpo, che potrebbe alzare il livello tecnico. Parliamo di un attaccante conosciuto dagli amanti del calcio regionale, che ha cominciato la stagione con la maglia della Rieti e che nel recente passato ha fatto molto bene con Colleferro e Valmontone.

Non solo: ha fatto parte del settore giovanile del Milan, con cui ha debuttato in serie A con mister Pippo Inzaghi, e poi Torino e Brescia. Tornando alla gara contro il Nuova Florida, non sarà facile imporsi. I biancorossi hanno una classifica che li vede relegati in zona playout, ma semplicemente perché hanno in pancia cinque punti di penalizzazione, altrimenti sarebbero vicini ai posti playoff.

Per quanto riguarda la formazione, sicuro assente lo squalificato Gagliardini. E per fortuna in difesa torna a disposizione Di Mauro. Ancora fuori, invece, il terzino De Rosa, per il quale si attende il parere dell’ortopedico e dovrebbe rientrare per la prossima gara.

«Questa partita è importante quanto tutte le altre – dichiara l’attaccante Andrei Mocanu – non cambia tanto se vinci con una squadra più o meno blasonata, e poi magari sbagli 3 partite di fila, vinciamo e perdiamo tutta la squadra quindi tutte le domeniche e tutti gli avversari sono importanti allo stesso livello. Noi siamo il Civitavecchia: dobbiamo vincere più partite possibile, che siano vittorie belle o brutte».

Lo 0-3 di Pomezia ha avuto conseguenze per il gruppo in settimana? «Per quanto riguarda la sconfitta – riprende l’ex Aurelio - c’è un po’ di delusione e rammarico perché comunque era uno scontro diretto, soprattutto per me, perché ho giocato lì e mi sarebbe piaciuto vincere, non per vendetta, ma per il morale della squadra e l'atmosfera che si è creata ci avrebbe aiutato e anche perché sarebbe stato più facile per noi superare il turno non passato in Coppa. Ora dobbiamo pensare a questo match: mancano più di 20 partite, quindi nulla è perduto, dobbiamo pensare partita per partita e portarne a più a casa».

Come detto, stiamo vedendo tante variazioni nella rosa della squadra. L’attacco come si sta adattando? «Negli sport di squadra – conclude Andrei Mocanu – la competizione è benefica, qualsiasi giocatore è benvenuto, in qualsiasi momento e con qualsiasi profilo, purché abbia valore e possa aggiungere valore alla squadra per vincere tutte le partite e vincere il campionato. A livello personale a me basta che gioco e che la squadra vinca, va bene. Per il resto esterno, punta, sotto-punta, conta poco. Basta portare i tre punti a casa tutte le domeniche».

Civitavecchia-Nuova Florida sarà arbitrata da Matteo Fumi di Ciampino. Dalla sezione di Roma 1 proverranno gli assistenti Benito Eolo Sottile e Gianmarco Guglielmo.

