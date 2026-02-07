Non ci sono alternative al ritorno alla vittoria per il Civitavecchia Calcio nel campionato di Eccellenza. Questa domenica alle 15 il menu di giornata prevede uno degli scontri che maggiormente ha catalizzo l’attenzione negli ultimi anni, ovvero quello contro la W3 Maccarese. Teatro dell’incontro sarà il Vittorio Tamagnini. Lo scorso anno lo scontro tra nerazzurri e bianconeri è valso uno dei due nomi per il Lazio per disputare gli spareggi nazionali, con l’epilogo maturato al Francesca Gianni ed a vincere fu la W3. Quest’anno la situazione è cambiata moltissimo: il Civitavecchia è sempre lì nel limbo e non riesce, ancora una volta, a fare il passo decisivo per diventare veramente grande.

Il team di Maccarese, invece, ha deciso per concludere con il vecchio per avviarne uno nuovo, con i risultati che non stanno dando i risultati sperati, almeno a livello di classifica, anche se nell’ultimo weekend è giunto il ritorno alla vittoria dopo tempo contro l’Aurelio, che potrebbe dare una mano ad evitare la retrocessione in Promozione.

Ma i pensieri della formazione di Roberto Macaluso sono rivolti a questo periodo dove le cose non stanno andando come sperato: due le sconfitte consecutive nelle ultime settimane, prima al Tamagnini con la Romulea e domenica scorsa scontro al vertice andato storto con la Monti Prenestini, che dopo una mezz’ora abbondante stava già conducendo per 3-0. Niente di irrisolvibile per i civitavecchiesi, che, però, non possono lasciarsi sfilare questo match non particolarmente duro, se vogliono inseguire i posti migliori, visto che la seconda piazza è distante ben cinque lunghezze, mentre per i playoff è il divario è solo -1.

Problemi di formazione per Macaluso: ben tre gli squalificati, disposti su vari lati del campo. Solo tribuna per Funari, De Costanzo e Protasi. Fuori anche Di Bari, che non ha ancora recuperato dall'infortunio al flessore, e Cerroni, che si è allenato solo una volta per questioni di lavoro. Ci sarà, invece, uno dei nuovi arrivati alla corte nerazzurra.

«So che la W3 è una rivale storica di questi anni per il Civitavecchia – afferma Simone Cantoni – noi ci vogliamo rifare delle due sconfitte consecutive, anche se ci troviamo in un girone tosto e tutte le partecipanti hanno passato momenti difficili. Pian piano stiamo trovato l’alchimia con il mister, sarà una gara davvero importante per ritirarci su il morale».

Ma com’è nata l’idea di approdare al Civitavecchia? «Sono stato contattato dai due presidenti – spiega l’ex Montespaccato – mi sto trovando davvero bene, ora mi trovo in una città bellissima, qui si sta bene. Anche l’ambiente è bello, il gruppo è unito».

Qual è la posizione del campo in cui Cantoni può dare una mano a Funari e compagni? «Il punto dove mi trovo meglio è la casella di ala sinistra – conclude il classe 2005 – ma so giocare anche come seconda punta. Spero di poter dare il mio apporto già dalla sfida di questa domenica».

Designato un arbitro pugliese per Civitavecchia-W3 Maccarese: Piergiorgio Lucanie di Molfetta. Assistenti saranno Matteo Raggi di Viterbo e Gabriele Pula di Roma 2.

