Il Civitavecchia Calcio è arrivato ad una tappa delle più importanti della prima parte di stagione. Infatti la 13° giornata di Eccellenza chiama i nerazzurri ad un impegno davvero complicato.

Si gioca alle 11.30 sul campo di quel Valmontone, che, prima della partenza della stagione, gran parte degli addetti ai lavori indicavano come l’indiscussa favorita per la vittoria del campionato, ma che, a conti fatti, sta trovando tantissime difficoltà. Sbavature che hanno portato la società giallorossa, in settimana, ad esonerare mister Pace ed a chiamare sulla panchina un volto conosciuto del calcio nazionale ed anche regionale, come Guglielmo Stendardo.

La classifica vede ancora al comando la squadra di Massimo Castagnari, che ha due punti di vantaggio nei confronti della W3 Maccarese, che ha sopravanzato proprio il Valmontone.

Non è un momento semplice per Funari e compagni, che dopo una partenza favolosa, con 10 partite senza sconfitte, sono più volte incappati nel passo falso nelle ultime settimane, perdendo per due volte in casa in campionato e dovendo lasciare la Coppa Italia, dopo lo stop di mercoledì scorso contro il Montespaccato.

In queste ore lo staff tecnico valuterà le condizioni di Manuel Vittorini, che potrebbe essere pronto per questa gara di Zagarolo.

Al momento il club non si sbilancia su un suo impiego in questo delicato match. Di sicuro, non ci sarà Cesaroni che per un acciacco non sarà della gara.

Ma questa è la peggior partita che può capitare in questo momento al Civitavecchia?

«Non credo che sia così - afferma il presidente Patrizio Presutti - anzi, credo che sia proprio la partita che ci voleva. A parte quella con il Viterbo, dove c’è stato un vero e proprio blackout, le sconfitte nelle ultime settimane non ci hanno ridimensionato. Contro il Montespaccato abbiamo disputato un bel primo tempo, ed è chiaro che dopo il loro pareggio abbiamo cominciato a pensare al Valmontone. Mi tengo stretto quel primo tempo. Per quanto riguarda lo stop contro la Tivoli, abbiamo visto tutti che tipo di partita è stata, una volta su dieci si perdono partite del genere. Abbiamo creato tanto e perso male, visto ciò che meritavamo. È chiaro che il cambio di un allenatore regala sempre nuovi stimoli, noi siamo sereni, ritengo che le pressioni maggiori ce le abbia il Valmontone, oppure Pomezia e W3. Noi siamo spensierati e pensiamo a divertirci. Vediamo dove possiamo arrivare. Giocare ogni tre giorni in queste categorie è pesanti, ci sono molti ragazzi che lavorano. La squadra c’è ed è serena, così come lo staff tecnico e la società. Andiamo tutti nella stessa direzione».

Qualche giorno fa abbiamo ascoltato le impressioni del ds Angelocore, che ha parlato di apertura di nuovi arrivi, in caso di nullaosta da parte della società. E quindi, cosa ne pensa il presidente del Civitavecchia?

«Gli input iniziali ce li daranno il direttore sportivo e lo staff tecnico - conclude Patrizio Presutti - in questo momento le cose stanno andando bene. Stiamo pensando unicamente alla partita col Valmontone. Dopo la gara ci parleremo per vedere se c’è bisogno di qualche correttivo».

Valmontone-Civitavecchia sarà arbitrata da un direttore di gara da fuori regione, come Manuel Monti di Como. Assistenti saranno Simone Forina di Roma 1 e Giuseppe Falasconi di Aprilia.

