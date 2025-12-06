Primo impegno casalingo per il Civitavecchia Calcio nel mese di dicembre, che concluderà il girone d’andata del campionato di Eccellenza. Alle 14.30 fischio d’inizio al Vittorio Tamagnini per la gara contro l’Astrea. Sembrerebbe una gara il cui pronostico possa essere tutto dalla parte dell’undici di Massimo Castagnari, ma la storia recente insegna che partite come questa posso rivelarsi delle trappole. I nerazzurri, in questo momento al terzo posto nel girone A in compagnia del Pomezia, mentre l’Aranova guida tutti dall’alto con un +6 nei confronti di Funari e compagni. Il calendario è particolarmente prelibato nel mese di dicembre. Dopo l’Astrea ci sarà la trasferta sul campo della Sorianese, quindi il big match nel turno infrasettimanale al Tamagnini contro la capolista Aranova, mentre il 2025 si completerà sul campo di una Viterbese in questo momento assolutamente un cantiere aperto. Per quanto riguarda la formazione unico assente l’indisponibile De Rosa. Mister Castagnari dovrà mettere mano alla sua penna per i suoi ragionamenti tattici, perché per il resto i “problemi” sono di abbondanza.

«Sappiamo che è una partita nelle nostre corde – dichiara il difensore centrale Diego Di Mauro – però l’Astrea è una squadra molto forte, conosco l’allenatore Stefano Del Canuto e diversi giocatori, vengono da un buon periodo. Difficoltà ce ne saranno con loro, ma anche durante tutto il campionato per noi. È un girone molto complicato. Come si dice a Roma, non ce la portiamo da casa». E Di Mauro cosa ne penso di questo periodo ricco di impegni interessanti?

«Questo mese può determinare tanto – riprende il nerazzurro – ma non penso che sarà decisivo ai fini degli obiettivi finali. Anche perdendo qualche punto ci sarebbe la possibilità di recupero. Nel ritorno sarà tutto un altro campionato. Sarà un dicembre molto importante».

Di Mauro ha avuto un periodo ai box per un problema fisico e il suo rientro ha coinciso anche con la ripresa in classifica del Civitavecchia, tornato a stazionare tra le migliori del lotto per i piazzamenti playoff, ricordando che anche la quarta parteciperà, ma con un cammino davvero ricco di scogli.

«Ho avuto un piccolo infortunio che ho prontamente risolto – conclude Diego Di Mauro – stare fuori non è stato facile. Sono una persona di cuore, non poter giocare è complicato. Abbiamo un comparto difensivo tra i più forti della categoria, conoscevo tutti i giocatori che ne fanno parte e si stanno dimostrando sensibilmente all’altezza. Ci stiamo amalgamando pian piano per acquisire tutti i meccanismi. Mi sento davvero contento».

Civitavecchia-Astrea verrà diretta da tre appartenenti alla sezione di Tivoli. Arbitro o arbitra Alessia Cento. Gli assistenti saranno Edoardo Salvatori e Daniele Rienzi.

