SANTA MARINELLA – Ilaria Fantozzi, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia analizza i fatti che hanno determinato la caduta dell’amministrazione Tidei.

«La caduta dell’amministrazione Tidei non è un fulmine a ciel sereno – dice Ilaria Fantozzi - È il risultato di anni di tensioni, scelte unilaterali e una visione del potere che nulla ha a che vedere con il buon governo. Chi oggi urla al “tradimento” dovrebbe avere il coraggio di guardare alla realtà: a crollare non è stato un consiglio, ma un metodo di gestione personalistico che in questi mesi era divenuto insostenibile».

«Ho denunciato più volte in aula e pubblicamente l’opacità di alcune operazioni, le forzature su temi urbanistici delicati, il ricorso costante alla propaganda per coprire errori politici evidenti- spiega la consigliera - Ho dovuto assistere spesso a modi arroganti, a un linguaggio istituzionalmente inaccettabile e a una progressiva marginalizzazione del ruolo del consiglio comunale. Per troppo tempo la città ha subito una narrazione distorta che pretendeva di trasformare ogni contestazione in un attacco personale. Non era così: era esercizio democratico».

«Determinante è stata la scelta del consigliere Jacopo Iachini, che ha compreso, più di altri, quanto la situazione fosse diventata irrimediabile – dice Ilaria Fantozzi - Il suo gesto non è un atto di rottura improvviso, ma la conclusione logica di un percorso in cui la maggioranza si era trasformata in un recinto di fedeltà personali. Le sue parole sul clima “reso impossibile” dalla deriva dei toni in aula non sono uno slogan: sono la fotografia della realtà».

«Tidei si dice vittima – analizza la consigliera - Ma la vera vittima, per troppo tempo, è stata la città: compressa tra decisioni prese senza confronto, accuse verso chiunque esprimesse dubbi, promesse roboanti non accompagnate da percorsi amministrativi chiari. L’amministrazione è caduta perché non sapeva più ascoltare. Perché, anziché valorizzare le competenze di tutti, preferiva alimentare conflitti».

«Oggi si apre una fase nuova – aggiunge la esponente di Fratelli d’Italia - Santa Marinella avrà finalmente l’occasione di voltare pagina e scegliere un governo capace di garantire trasparenza, rispetto istituzionale e una visione che rimetta al centro i cittadini, non gli ego personali. Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e serietà, costruendo un progetto amministrativo fondato sulle priorità reali: la gestione del territorio, il decoro urbano, la tutela degli spazi pubblici, la sicurezza, i servizi sociali, una pianificazione urbanistica finalmente trasparente e condivisa. Questa è la fase in cui serve responsabilità e senso di appartenenza. Rivendico con fermezza il diritto, e il dovere, di restituire la parola ai cittadini. È a loro che appartiene la città. È a loro che dovremo rendere conto del futuro che vogliamo costruire. Santa Marinella merita molto di più di ciò che ha avuto finora. E noi siamo pronti a dimostrarlo».

