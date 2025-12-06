Social
sabato, 6.12.2025
Home page>Cronaca>NEWS & COFFEE rassegna s...

Video

Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 5 dicembre 2025
Cronaca

Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: giovane arrestato a Tolfa dai Carabinieri

Alessandra Rosati
Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: giovane arrestato a Tolfa dai Carabinieri
Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: giovane arrestato a Tolfa dai Carabinieri
le iniziative

Si accende il Natale a Civitavecchia

Ieri un momento di festa a corso Centocelle
Francesco Baldini
Si accende il Natale a Civitavecchia
Si accende il Natale a Civitavecchia
Il caso

«Viterbo, caos all’ufficio anagrafe: ecco come sono andate le cose»

Parla la donna che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: «La polizia non ha riportato la calma perché non ce n’era bisogno, ci ha permesso di ottenere quello a cui avevamo diritto»
«Viterbo, caos all’ufficio anagrafe: ecco come sono andate le cose»
«Viterbo, caos all’ufficio anagrafe: ecco come sono andate le cose»
Cronaca

L’Università Agraria di Allumiere protagonista alla 127ª Fieracavalli di Verona: il Cavallo Tolfetano porta in alto il territorio

L’ente ha presentato due esemplari di razza tolfetana provenienti dai propri allevamenti, con risultati che confermano l’eccellenza del lavoro zootecnico portato avanti sul territorio
L’Università Agraria di Allumiere protagonista alla 127ª Fieracavalli di Verona: il Cavallo Tolfetano porta in alto il territorio
L’Università Agraria di Allumiere protagonista alla 127ª Fieracavalli di Verona: il Cavallo Tolfetano porta in alto il territorio
PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI

Allumiere porta il suo premio letterario alla Nuvola di Roma: comunità, cultura e identità in dialogo

Verrà presentata l’edizione del Premio “Femminile, plurale”
Allumiere porta il suo premio letterario alla Nuvola di Roma: comunità, cultura e identità in dialogo
Allumiere porta il suo premio letterario alla Nuvola di Roma: comunità, cultura e identità in dialogo
Cronaca

Tre anni di impegno amministrativo: Carlo Cammilletti presenta il bilancio delle attività

Il consigliere di Allumiere illustra i progetti realizzati e avviati tra cantieri aperti e interventi sul territorio
Tre anni di impegno amministrativo: Carlo Cammilletti presenta il bilancio delle attività
Tre anni di impegno amministrativo: Carlo Cammilletti presenta il bilancio delle attività
Il fatto

Esercitazione ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo

E’ stato simulato il soccorso a persona a Ponte Clementino, impegnati cinquanta uomini
Esercitazione ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo
Esercitazione ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo
Il fatto

Viterbo, sequestrati oltre 2400 giocattoli pericolosi

Attività della guardia di finanza contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale, i due titolari delle attività commerciali controllate sono stati segnalati
Viterbo, sequestrati oltre 2400 giocattoli pericolosi
Viterbo, sequestrati oltre 2400 giocattoli pericolosi
Cronaca

A Fiumicino c’è “Aria di festa”

Sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il Salsedine torna il mercatino artigianale Un programma ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati
A Fiumicino c’è “Aria di festa”
A Fiumicino c’è “Aria di festa”