Social
sabato, 6.12.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 5 dicembre 2025
Cronaca
Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: giovane arrestato a Tolfa dai Carabinieri
Alessandra Rosati
le iniziative
Si accende il Natale a Civitavecchia
Ieri un momento di festa a corso Centocelle
Francesco Baldini
Il caso
«Viterbo, caos all’ufficio anagrafe: ecco come sono andate le cose»
Parla la donna che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: «La polizia non ha riportato la calma perché non ce n’era bisogno, ci ha permesso di ottenere quello a cui avevamo diritto»
Cronaca
L’Università Agraria di Allumiere protagonista alla 127ª Fieracavalli di Verona: il Cavallo Tolfetano porta in alto il territorio
L’ente ha presentato due esemplari di razza tolfetana provenienti dai propri allevamenti, con risultati che confermano l’eccellenza del lavoro zootecnico portato avanti sul territorio
PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI
Allumiere porta il suo premio letterario alla Nuvola di Roma: comunità, cultura e identità in dialogo
Verrà presentata l’edizione del Premio “Femminile, plurale”
Cronaca
Tre anni di impegno amministrativo: Carlo Cammilletti presenta il bilancio delle attività
Il consigliere di Allumiere illustra i progetti realizzati e avviati tra cantieri aperti e interventi sul territorio
Il fatto
Esercitazione ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo
E’ stato simulato il soccorso a persona a Ponte Clementino, impegnati cinquanta uomini
Il fatto
Viterbo, sequestrati oltre 2400 giocattoli pericolosi
Attività della guardia di finanza contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale, i due titolari delle attività commerciali controllate sono stati segnalati
Cronaca
A Fiumicino c’è “Aria di festa”
Sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il Salsedine torna il mercatino artigianale Un programma ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati
